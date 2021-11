Ooni Karu 16, il forno geniale per cuocere la pizza napoletana ovunque

Se siete come noi appassionati di pizza e vorreste mettere i vostri impasti alla prova con un forno da pizza vero senza la limitazione dei 250 gradi che richiedono una lenta cottura e portano risultati molto diversi dalla vera pizza napoletana vi starete chiedendo se c’è una alternativa intelligente a ingombranti e pesanti forni a legna o a costosi forni di fattura industriale difficilmente collocabili negli spazi liberi in casa e fuori.

La risposta viene da ooni, una azienda scozzese (!) che partita inizialmente da un crowdfounding, da anni si occupa di creare forni di limitato ingombro per cuocere pizze e altre delizie alla temperatura ideale.

Il top di gamma è il nuovo forno ooniKaru 16 ideale anche per cuocere pane, focacce e tanti altri prodotti da forno in soli 60 secondi.

ooni Karu 16 è pure il primo forno per uso domestico consigliato dall’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), organizzazione no-profit che promuove e salvaguarda la vera pizza napoletana in tutto il mondo, grazie alle sue caratteristiche tecniche che l’associazione ritiene necessarie per la cottura di una vera pizza in stile napoletano, incluse le temperature raggiunte e le dimensioni. AVPN ha valutato le prestazioni del Forno per Pizza Multicombustibile Ooni Karu 16 pari a quelle dei grandi forni per uso commerciale.

Grazie all’elevata componente tecnologica di cui dispone e al design studiano in ogni minimo particolare, Ooni Karu16 raggiunge la temperatura di 500°C in soli 15 minuti, perfetta per cuocere ottime pizze in pochissimo tempo.

Il Karu 16 è ideale anche per cucinare pietanze più delicate, come carne e pesce, perché è in grado di mantenere costanti anche le basse temperature (80-110°C).

L’altra particolarità del forno è che consente di scegliere il tipo di combustibile più adatto alle diverse preparazioni: si può optare per la semplice cottura a gas, con un Bruciatore a Gas (opzionale), oppure per la cottura a legna o carbonella, per un gusto più “verace” e con la sicurezza dettata dalla particolare configurazione del forno con i costi limitati del combustibile..

Il design è caratterizzato da dettagli unici: la superficie di cottura è di 46,5 centimetri sufficiente per una grande pizza da condividere con gli amici o due pizze separate, un termometro digitale montato frontalmente, un ampio sportello in vetro con tecnologia ViewFlame, che riduce l’accumulo di fuliggine e migliora la visibilità interna, e un flusso d’aria ottimizzato, per un preciso controllo della temperatura.

Adatto per la cottura all’aperto tutto l’anno, il Forno per Pizza Multicombustibile ooni Karu 16 è dotato di un rivestimento in acciaio al carbonio con verniciatura a polvere resistente alle alte temperature, che offre un eccellente isolamento e una maggiore resistenza alle intemperie. La custodia Ooni Karu 16, venduta separatamente a 49,99 €, offre ulteriore protezione dagli agenti atmosferici.

Il prezzo al pubblico del modello top Ooni Karu 16 è di 799 € ma nel catalogo dell’azienda trovate anche forni più piccoli e più accessibili.

Il peso del del modello ooni Karu è di soli 28 Kg e questo permette di riporlo facilmente in magazzino o nel vostro box in giardino o in garage quando non viene utilizzato.

Per maggiori informazioni sul forno per pizza multicombustibile Ooni Karu16 visitate il sito ooni. I tempi di consegna sono di circa 14 giorni.

P.S. abbiamo gustato la pizza preparata nei forni ooni in un particolare evento all’estero e dobbiamo sinceramente affermare che in quel momento non abbiamo rimpianto la pizza originale napoletana!