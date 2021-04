Netflix lavora a un film su Gundam

Ci si lavora da anni, ma Netflix si è appena conquistata i diritti per la distribuzione: il film su Gundam, uno dei robot dei cartoni animati più famoso ed amato, sarà distribuito da Netflix in tutto il mondo tranne che in Cina, dove se ne occuperà la Legendary Pictures. Le orde di super appassionati che nel corso degli ultimi decenni hanno potuto continuare a tenere in vita il proprio amore per questo personaggio storico dei cartoni animati di fine anni ’70 attraverso manga, fumetti, cartoon e film cartoon, prossimamente avranno la possibilità di intrattenersi anche con un film.

La società che detiene i diritti del franchise, la Gundam Sunrise, ha infatti contattato il regista Jordan Vogt-Roberts, che ha debuttato nel lungometraggio cinematografico con “The Kings of Summer” nel 2013, ma è ricordato maggiormente per la sua più recente regia di “Kong: Skull Island” (2017), per produrre e dirigere il film.

La sceneggiatura sarà invece scritta dal fumettista di Cleveland Brian K. Vaughan, che ha tra le cui opere figurano diversi fumetti della Marvel (Capitan America, X-Men, Wolverine, Dottor Strange) e della DC Comics come i numeri 588 e 590 di “Batman” e il numero 1 di “Lanterna Verde e Adam Strange”, insignito di diversi premi tra cui la nomina agli Hugo Award nel 2009 per la miglior Storia a Fumetti per “L’ultimo uomo sulla Terra”.

Ma al di là di chi compone il team creativo principale e del fatto che arriverà su Netflix, dei dettagli riguardo il film su Gundam si sa ben poco. Non si sa niente della trama, cioè se si svolgerà all’interno della storia originale nell’Universal Century oppure se si tratta di qualcosa di completamente nuovo, né è stata accennata una data di rilascio per la diffusione via streaming. Senza dimenticare che il regista starebbe lavorando anche al film su Metal Gear Solid, videogioco d’azione stealth pubblicato nel ’98 dalla Konami per la PlayStation la cui trama segue le vicende di Solid Snake, un agente segreto che deve infiltrarsi in una remota struttura insulare per lo stoccaggio di armi nucleari, con l’obiettivo di neutralizzare la minaccia terroristica rappresentata da un’unità disertrice delle forze speciali americane.

Come dicevamo in apertura non è neanche il primo film su Gundam: nel ’99 ne uscì uno titolato “G-Saviour” nei cinema giapponesi, ma c’è da scommettere che questa volta il budget sarà un po’ più alto. Nel frattempo, Netflix sta lavorando ad un adattamento di Cowboy Bebop, un’altra serie televisiva anime di fantascienza prodotta da Sunrise: le riprese si sono concluse il mese scorso a seguito di lunghi ritardi causati dalla pandemia di COVID-19 e da un’infortunio subìto sul set dall’attore protagonista John Cho e il rilascio è previsto per la fine dell’anno.