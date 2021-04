Philips Hue White Ambiance Adore, lampada smart per rilassarsi in bagno

Philips espande il suo ecosistema Philips Hue con la nuova lampada da bagno, appositamente studiata per un posizionamento sopra lo specchio. Si tratta della Philips Hue White Ambiance Adore, con supporto Bluetooth.

La nuova lampada Smart da Specchio, per Bagni, misura 60 x 13.1 x 6.1 cm, 40 W, ed è cromata, come del resto tutte le classiche lampade che si posizionano sopra lo specchio. Sarà sufficiente rimuovere quella tradizionale e sostituirla, così da non avere nemmeno il problema degli scassi murari per passare i nuovi fili, per alimentarla. E’ ovviamente IP 44, appositamente progettata per resistere al vapore che si crea in bagno, magari durante un bagno o una doccia calda.

Da notare che la Hue White Ambiance Adore appartiene al “nuovo lotto” di lampade Hue compatibili direttamente con la funzionalità Bluetooth, e che dunque non necessitano di bridge per il corretto funzionamento, sebbene possa essere naturalmente abbinata al bridge venduto separatamente, ma che magari l’utente ha già in suo possesso. Per controllarla, in ogni caso, è sufficiente l’applicazione bluetooth su smartphone, oppure anche tramite comandi vocali Alexa e Assistente Google.

La lampada fa sue le caratteristiche di una classica Ambience light, quindi con possibilità di modificare le tonalità di bianco, da caldo a freddo, potendo anche scegliere diversi preset, tra energia, concentrazione, relax e lettura. Si potrà così scegliere di passare da una luce calda ad una fredda in qualsiasi momento.

In alternativa

In alternativa, per dare un tocco di colore al proprio bagno, è disponibile anche la striscia LED per esterni. E’ vero, non è creata appositamente per l’utilizzo in bagno, ma trattandosi di una IP 67, è certamente utilizzabile anche in ambienti con vapore e resistente certamente agli schizzi d’acqua. In quest’ultimo caso, posizionata dietro lo specchio, oltre a fungere da lampada bianca, calda o fredda, darà un tocco di colore al vostro bagno.

La lampada Hue White Ambiance Adore è disponibile su Amazon a questo indirizzo a 169,90 euro, mentre la striscia LED per esterni si trova in offerta a 89 euro sempre su Amazon Italia.