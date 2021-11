Netflix ora supporta codec AV1 con PS4 Pro e alcune TV

Netflix ora supporta lo streaming con il codec AV1 con alcune TV. A riferirlo è l’azienda stesa spiegando che il codec dell’Alliance of Open Media (AOMedia) è disponibile con alcuni dispositivi ed è supportato per tutte le TV collegate alla PS4 Pro.

Il sito The Verge riferisce che il supporto AV1 è disponibile con:

Alcuni modelli 2020 di Smart TV UHD di Samsung

Alcuni modelli 2020 di Smart TV UHD QLED di Samsung

Alcuni modelli 2020 di Smart TV QLED 8K di Samsung

Con le Smart TV Samsung The Frame 2020

Con le Smart TV Samsung The Serif 2020

Con le Smart TV Samsung The Terrace 2020

Qualsiasi TV collegata alla PS4 Pro per lo streaming con l’app Netflix

Dispositivi Amazon Fire TV con Fire OS 7 e seguenti

Dispositivi Android TV con Android OS 10 e seguenti

Netflix riferisce di stare lavorando “con partner esterni per abilitare sempre più dispositivi allo streaming AV1”, e si spera quindi l’elenco dei dispositivi cresca ulteriormente.

AV1 è frutto di un’alleanza tra VP10 di Google, Daala di Mozilla e Thor di Cisco, che hanno collaborato rilasciando un codec video potente e privo di diritti d’autore. Tra i vantaggi di AV1, rispetto ai formati del Moving Picture Experts Group (MPEG): una tecnologia di compressione quasi due volte più veloce, la possibilità di trasmettere più velocemente video in alta qualità, l’assenza di costi di licenza per la codifica, la decodifica e la compressione dei file video e la possibilità per gli utenti di godere di un’esperienza video di alta qualità anche con una larghezza di banda limitata.

Apple ha aderito nel 2018 all’Alliance for Open Media, organizzazione no profit che promuove questo formato video libero da royalty.