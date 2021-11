Apple Car, il concept a 360° mostra come potrebbe essere

Nel corso degli anni abbiamo visto diversi concept di Apple Car più o meno artistici e futuristici, ma quello creato dagli esperti di auto di Vanarama spicca per diversi primati: è il primo concept di Apple Car che mostra sia l’esterno che gli interni il tutto a 360°, con un modello 3D completo e dettagliato che permette di osservare il veicolo da qualsiasi angolazione dentro e fuori, inclusa la possibilità di ingrandire su ogni dettaglio.

Non solo: è il primo concept di Apple Car interamente realizzato a partire dai numerosi brevetti depositati da Apple. Bisogna rilevare che a livello di design ed estetico più che una automobile di Apple sembra di osservare una Trabant del futuro, per alcuni versi le linee richiamano anche Tesla Cybertruck, sebbene più piccola e con linee leggermente meno spigolose.

Ma occorre anche tener presente che proprio il design è probabilmente la parte più difficile da indovinare e prevedere, questo perché da sempre nei suoi brevetti Apple nasconde o camuffa volutamente il design finale dei prodotti.

Fuori il dettaglio che più colpisce è la completa assenza di barre e giunzioni tra finestrini, parabrezza e tettuccio panoramico, una soluzione descritta da Apple in uno dei suoi brevetti. La parte più interessante è senza dubbio all’interno, dove troviamo un mega schermo che occupa l’intero cruscotto per l’intera larghezza dell’abitacolo.

Nelle varie schermate è possibile riconoscere diversi elementi e app di Apple, inclusi Siri, app per telefono e messaggi, controlli multimediali, oltre a indicatori e funzioni legati al veicolo come tachimetro, controlli per i sedili e altro ancora.

Tralasciando design ed estetica, inclusa l’abbondanza di loghi della Mela morsicata posizionati ovunque, una scelta decisamente poco Apple, quello creato da Vanarama e vibile da questa pagina è senza dubbio il concept di Apple Car più completo e dettagliato visto fino a oggi.

L’arrivo stimato da alcuni analisti per il 2024 risulta decisamente troppo ottimistico, mentre l’attendibile analista Ming Chi Kuo alla fine del 2020 prevedeva che la fantomatica Apple Car non si farà vedere prima del 2025-2027.

Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina.