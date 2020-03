Netflix Party, per guardare film in compagnia ognuno a casa sua

E’ incredibile come la tecnologia aiuti a stare vicini, pur essendo lontani. L’ennesima trovata per restare in casa, ma avvicinare gli utenti, si chiama Netflix Party e, come suggerisce lo stesso nome, permette di guardare film su Netflix insieme, ognuno a casa sua. Dopo la notizia sulla riduzione della qualità video, ecco come attivare la funzione Party.

Si tratta di una estensione di Chrome, grazie alla quale sarà possibile per più persone guardare un film su Netflix in contemporanea, ciascuno restando a casa propria. Dopo aver installato l’estensione, sarà sufficiente avviare un video di Netflix. A questo punto, si potrà copiare il link generato da Netflix Party, e inviarlo a più persone.

In questo modo non si farà altro che sincronizzare il flusso video tra tutti i partecipanti, di modo che ciascuno guarderà la stessa scena nello stesso esatto momento. Inoltre, con la chat integrata, sarà possibile per gli spettatori commentare la scena del film che si sta visualizzando. Ovviamente, gli spettatori dovranno godere di un abbonamento Netflix, e dovranno utilizzare Google Chrome.

Si tratta di una funzionalità certamente interessante, soprattutto in considerazione della quarantena forzata. Inoltre, non è necessario fornire alcuna credenziale d’accesso, ragion per la quale si tratta di una funzione sicura.

Per iniziare a guardare Netflix in compagnia è sufficiente recarsi a questo indirizzo e cliccare su “Install Netflix Party” in alto a destra.