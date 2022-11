Netflix permette di disconnettere i profili in viaggio

Netflix ha predisposto una funzionalità che consente agli abbonati di disattivare anche da remoto i profili.

“La stagione frenetica delle festività natalizie è alle porte e molti dei nostri abbonati che si troveranno in viaggio per andare a trovare parenti e amici guarderanno Netflix ovunque si trovino. Accedere al proprio account mentre si è in albergo o a casa dei propri cari è facile e intuitivo, ma molti dimenticano di effettuare la disconnessione”, riferisce Netflix spiegando di avere attivato “Gestisci accessi e dispositivi”, una nuova funzione disponibile nelle impostazioni dell’account che consente di visualizzare tutti i dispositivi che di recente hanno trasmesso in streaming dal nostro account, nonché di disconnettersi da dispositivi specifici con un solo clic.

Netflix spiega che questa funzione molto richiesta e utile per gestire la sicurezza dell’account è ora disponibile sul web per tutti gli abbonati.

È possibile eseguire il login al proprio account, e dal menu dedicato scegliere la voce “Gestisci profili” e da qui aggiungere e rimuovere il profilo desiderato. Scegliendo “Account”, nella sezione “Sicurezza e Privacy” è possibile selezionare la voce “Gestisci accessi e dispositivi” e da qui visualizzare i dispositivi più attivi di recente, disconnettere i dispositivi non riconosciuti o cambiare la password per maggiore sicurezza. La sezione in questione mostra il dispositivo usato, il browser usato cercando di determinare anche la località dalla quale questi sono collegati.

Negli scorsi giorni Netflix ha introdotto il suo primo abbonamento economico sostenuto dalla pubblicità. La mossa sarà presto seguita anche da Disney+ che da dicembre aumenterà i prezzi, oltre a introdurre un abbonamento economico con pubblicità