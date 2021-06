Netflix permetterà di iniziare a vedere i film sullo smartphone anche se scaricati parzialmente

Molti di noi utilizzano Netflix non solo per lo streaming diretto in casa ma anche per distrarsi durante un lungo viaggio in treno, in aereo o in auto se guidano gli altri o da vedere durante una serata in albergo. Quante volte siete partiti e poi al momento della visione vi siete accorti che il film non era stato scaricato per intero?

Netflix annuncia che da subito su Android e in seguito su iPhone e iPad sarà possibile scaricare film anche parzialmente e cominciare subito a vederli fino alla fine della parte per cui è stato effettuato il download. Per terminare la visione potete rimandare fino al momento del collegamento con una connessione affidabile.

L’annuncio dell’attesa funzionalità viene direttamente dall’azienda da Keela Robinson, vice presidente dell’innovazione in Netflix con ovvi riferimenti alle serie e film USA.

“Che si tratti di un lungo volo o di un lungo tragitto giornaliero, le serie e i film scaricati possono rendere più divertente qualsiasi momento in viaggio. Quindi comprendiamo la delusione quando ti rendi conto che il tuo download non è mai stato completato a causa di un wifi inaffidabile o di un piano dati esaurito.

Ecco perché abbiamo migliorato l’esperienza di download di Netflix in modo che ora puoi iniziare a guardare i tuoi film o il prossimo episodio di Luis Miguel – The Series anche se il download non è stato completato. Una volta che hai riacquistato una connessione abbastanza affidabile, puoi scegliere di terminare il download e continuare a guardare, evitando l’avviso a sorpresa del superamento del tuo limite sull’abbonamento dati.

Vogliamo sempre rendere più facile per i membri accedere alle loro serie o film preferiti indipendentemente dalla lingua, dal dispositivo, dalla connettività o dalla posizione. Quindi il download parziale è ora disponibile su telefoni e tablet Android e inizieremo i test su iOS nei prossimi mesi.”