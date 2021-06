Telegram aggiunge le videochiamate di gruppo

Telegram si aggiorna e porta nuove funzionalità attese all’applicativo che potrà ora accedere videocamera, e offrendo funzione di condivisione schermo durante le Chat vocali nei gruppi, su tutti i dispositivi, inclusi tablet e desktop. Questo porta, in sostanza, le chat vocali su un livello completamente nuovo, e le rende pronte per lezioni online, riunioni di lavoro e ritrovi di famiglia.

La novità più importante è rappresentata dalle videochiamate di gruppo. Le chat vocali in qualsiasi gruppo possono ora trasformarsi senza interruzioni in videochiamate di gruppo. Per farlo è sufficiente toccare l’icona della videocamera per accendere il video. E’ possibile toccare su qualsiasi video per visualizzarlo a schermo intero, con possibilità di fissarne uno che rimarrà in primo piano mentre i nuovi utenti si uniscono alla chiamata e accendono le loro videocamere.

Al momento, mentre le chat audio godono di partecipanti illimitati, le chat video consentono la partecipazione fino a 30 persone alla volta. Questo limite aumenterà presto man mano che le chat vocali inizieranno a essere usate per lo streaming dei giochi, eventi dal vivo e altro ancora.

Altra funzionalità importante, è quella della condivisione schermo

Oltre al video della fotocamera, l’utente può anche condividere il proprio schermo, o entrambi contemporaneamente. Per farlo è sufficiente toccare “⋮” o “⋯” in qualsiasi app e selezionare la relativa opzione dal menu.

Altre novità riguardano le opzioni per la sopressione del rumore, l’introduzione di otto nuovi sfondi animati, nuove animazioni per i messaggi e altro ancora.

Telegram è disponibile anche per iPhone e iPad gratis a questo indirizzo.