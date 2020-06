Netflix promette investimenti a supporto delle minoranze nel mondo del cinema

5 milioni di dollari. Questa la cifra che Netflix impegnerà per creare opportunità nel mondo dello spettacolo di autori neri, giovani e imprenditori appartenenti alle minoranze black. A pochi giorni dal primo annuncio di Netflix che riguarda il sostegno ai neri, in particolare negli Stati Uniti, attraverso una raccolta di contenuti online dedicati ai film che parlano di discriminazioni razziali, “Black Lives Matter” ecco ora un progetto concreto.

Netflix ha dichiarato, infatti, che sosterrà aziende di proprietà di uomini e donne neri, tra cui Ghetto Film School, Project Involve, Firelight Media e Black Public Media.

Sarebbero previste donazioni per 5 milioni di dollari per organizzazioni no profit dedicate alla creazione di opportunità nel mondo dello spettacolo dirette a creatori e autori neri, giovani e imprese Black. Tra queste sono già state citate dal gigante dello streaming tv le organizzazioni Know Rights Camp di Colin Kaepernick, la fondazione Posse e Black Girls Code.

Reed Hastings, CEO di Netflix, ha spiegato in una nota ufficiale dell’azienda che “Affrontare il razzismo e l’ingiustizia in modo significativo si può fare creando opportunità a lungo termine per la comunità nera. Il nostro ruolo è essere presenti attraverso il supporto economico e in visibilità di progetti come ‘When They See Us’. Inoltre, stiamo impegnando 5 milioni di dollari per organizzazioni no profit che si dedicano alla creazione di opportunità per autori neri, giovani e imprese di proprietà dei neri».

E’ possibile visualizzare la raccolta a partire da questo link , una sezione creata appositamente da Netflix e dedicata a “Black Lives Matter”.

