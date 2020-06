Da Xiaomi Mi Smart Projector, il proiettore di design per la casa dalle dimensioni compatte

Xiaomi è ormai nota in ambito hi tech, non solo per gli smartphone, ma anche per gli accessori smart per la casa. Diversi sono anche i modelli di proiettori che ha rilasciato sul mercato. Tra questi il Mi Smart Projector, un videoproiettore per la vostra casa, che naturalmente guarda al design e all’estetica, ma senza rinunciare alle caratteristiche tecniche.

L’idea dietro questo proiettore è sicuramente quella di offrire all’utente un prodotto che potrà ben sposare l’ambiente domestico dove, nell’80% dei casi, certamente non so godrà di spazio enormi. E’ un proiettore compatto, che certamente potrà adattarsi ad ogni angolo della casa, grazie alle sue rifiniture moderne e minimali, che quasi lo propongono come un oggetto d’arredo e di design. Il piccolo proiettore, però, non offre solo un’estetica gradevole, ma consente di avere in casa una diagonale da 200 pollici e di proiettare file con qualità fino a 4K, con tanto di supporto all’HDR10.

Testato per un funzionamento di circa 30.000 ore, più di quanto riuscirete sicuramente a guardarne, tra le altre caratteristiche, viene elencata una luminosità di 500 ANSI lumen, così da garantire una buona resa di immagini, anche nei casi in cui la stanza non sia completamente al buio.

Per gli amanti dei numeri e delle schede tecniche, Xiaomi presenta questo videoproiettore con un display DMD da 0,33 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080), anche se come si è già detto, la periferica consentirà di proiettare immagini aventi una risoluzione in entrata di 4K. Il rapporto di proiezione è di 1,2:1, immagine elaborata grazie ad un processore interno Amlogic T968-H. Chiude il cerchio delle caratteristiche la presenza di 2 GB DDR3 e da una ROM 8GB eMMC.

Mi Smart Projector si fregia anche di un buon sistema sonoro e, anche senza amplificazione esterna, propone una camera di risonanza e due speaker ad alta sensibilità, che insieme supportano Dolby e DTS. Per un proiettore domestico di così piccole dimensioni si tratta di caratteristiche certamente apprezzabili. Ancora, il proiettore offre una porta HDMI, una USB 3.0, un’uscita cuffie con connessione jack audio da 3.5 mm e l’ingresso per l’alimentazione, con un consumo stimato di massimo 65 W.

Studiato per essere posizionato in salotto, propone misure di 15 x 15 x 11.5cm, con un peso di appena 1.3 kg.

Se lo volete acquistare, vi segnaliamo che al momento è disponibile anche su Ebay dal venditore kaycoa, con oltre 1100 vendite all’attivo e con un indice di gradimento particolarmente alto. Il prezzo per chi lo acquista adesso è di 399,99 euro con spedizione gratuita.