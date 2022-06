Netflix sfoggia Sonic Prime e tanti giochi mobile

Nelle scorse ore Netflix ha scatenato una lista di annunci come parte della sua Geeked Week: tra film e serie TV ispirate a giochi, incluso la nuova serie TV Sonic Prime, oltre a diversi videogiochi indie veri e propri per iPhone e Android, il catalogo degli annunci è davvero ricco.

Netflix ha mostrato un breve teaser per la seconda stagione di Cuphead prima della sua premiere di agosto, con dettagli in più su Ms. Calice (doppiata da Grey DeLisle), che ha fatto il suo breve debutto alla fine della prima stagione. A partire da Netflix ad agosto ci sarà anche la terza stagione di DOTA: Dragon’s Blood. Tekken, il gioco di combattimento ben noto avrà anche il suo anime, Tekken: Bloodline.

Prima dell’arrivo di Sonic Origins previsto per questo giugno e Sonic Frontiers in arrivo nel 2022, Netflix ha debuttato con una breve clip della serie basata sul riccio, Sonic Prime.

Un’altra serie animata basata sul gioco in fase di sviluppo è Castlevania: Nocturne, che seguirà Richter Belmont.

Se si guarda invece ai giochi, Netflix presenta il primo gioco basato su una serie TV di successo, la Regina di scacchi, oltre all’RPG Shadow and Bone, un’avventura su La Casa di Carta e una su Too Hot to Handlegame.

L’anno scorso, il platform ritmico di Riot Hextech Mayhem ha fatto il suo debutto mobile esclusivamente su Netflix, e ora il servizio di streaming sta aggiungendo diversi giochi del rispettato editore indipendente Devolver Digital. Reigns: Three Kingdoms è un gioco di carte che permette ai giocatori di scegliere il destino della Cina dell’era dei Tre Regni scorrendo a sinistra o a destra su carte che presentano situazioni, scelte e incontri fatali unici con personaggi storici.

Spiritfarer, l'”accogliente gioco sulla morte” che ha fatto piangere i più nel 2020, arriverà anche su Netflix, insieme al delizioso Raji: An Ancient Epic. Ancora Netflix ha annunciato che Poinpy, uno scalatore verticale del creatore di Downwell e pubblicato da Devolver Digital, è disponibile da subito al download.

Ricordiamo che presto arriverà Desta: The Memories Between, il gioco di strategia a turni che si svolge nei sogni e nei ricordi, dai creatori di Monument Valley. Anche Lucky Luna, dello sviluppatore di Alto’s Adventure e Skate City Snowman, verrà presto aggiunto al servizio di streaming.

Con questi giochi, Netflix sta lentamente espandendo la sua offerta gaming, tanto che il colosso prevede di avere almeno 50 titoli disponibili entro la fine dell’anno. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Netflix sono disponibili da questa pagina.