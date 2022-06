Desta è il nuovo gioco dei creatori di Monument Valley

Ustwo, lo studio dietro Monument Valley e Alba: A Wildlife Adventure, sta lavorando a un nuovo gioco chiamato Desta: The Memories Between. Presenta una miscela di meccaniche roguelike, giochi a turno e giochi sportivi, ed è in sviluppo per più piattaforme, anche se quel che sarà esattamente rimane un mistero, così come sconosciuta è al momento la data di uscita del gioco. Lo studio promette di condividere ulteriori informazioni nei prossimi mesi.

Desta si svolge in due mondi, uno è quello reale, l’altro un limbo composto dai ricordi del protagonista, e la sua meccanica di gioco principale consiste nel lanciare una palla blu. La storia segue Desta, un giovane personaggio che torna a casa dopo aver lasciato i propri cari nel caos qualche tempo prima.

Il padre di Desta è morto e quando trovano la sua preziosa sfera blu, vengono trasportati in un mondo onirico dove possono confrontarsi con il loro passato e parlare con le persone che si sono lasciati alle spalle. Risolvere enigmi fisici e spaziali con la palla sbloccherà vari dialoghi con amici e familiari di Desta e li aiuterà a trovare le parole necessarie per andare avanti.

Il gioco è completamente doppiato, come ricorda la redazione di Engadget, con gli sviluppatori che hanno tratto ispirazione da giochi come Hades e Into the Breach per i le meccaniche. Il team stesso parla del prodotto come del titolo più profondo, più ambizioso e più rigiocabile di ustwo games, ma fatto con tutto il cuore e l’accessibilità per cui lo studio londinese è noto.

Invece per conoscere di più sull’avventura ambientalista Alba: A Wildfire Adventure degli stessi sviluppatori, disponibile su Apple Arcade, rimandiamo a questo articolo di macitynet. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.