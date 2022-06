iPadOS 16 ha un menu segreto per la schermata di blocco

La schermata di blocco personalizzabile non è al momento prevista per iPad, ma Apple ci sta già lavorando in iPadOS 16, come dimostra un menu segreto scoperto da Federico Viticci.

Per Apple e in particolare per Craig Federighi l’introduzione di una schermata di blocco personalizzabile in iPhone è addirittura un «gesto d’amore» per gli utenti che così potranno finalmente personalizzarla con widget, sfondi e wallpaper animati, cambiando font e dimensioni dei caratteri e anche colori. Un nuovo modo per rendere ancora più personale e utile il proprio iPhone, funzioni che in Android esistono da anni.

Ma durante la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2022, Apple ha dichiarato che queste funzioni debutteranno su iPhone, dove risultano già ben integrate nella prima versione beta di iOS 16, ma non su iPad.

Al contrario all’interno di iPadOS 16 Apple ha creato e inserito una utility battezzata PosterBoard, una app riservata per l’uso interno che permette a ingegneri e designer della multinazionale di Cupertino di provare tutte le combinazioni possibili. In questo articolo riportiamo le schermate pubblicate da Viticci.

Forse a causa di una svista non è stato rimosso il riferimento all’app PosterBoard all’interno di Apple Scorciatoie, Shotrcuts. Così tutti i programmatori e gli utenti che hanno accesso a iPadOS 16 beta possono accedere alle impostazioni di personalizzazione della schermata di blocco creando una scorciatoia per aprire PosterBoard.

Al momento le opzioni funzionanti sono poche, ma la scoperta è importante perché dimostra che Apple è già al lavoro per portare la schermata di blocco personalizzabile prima su iPhone quest’anno con iOS 16, mentre su iPad arriverà al più presto l’anno prossimo. Come è già successo più volte in passato, senza dubbio Apple promuove questa funzione tra le novità principali in esclusiva per iPhone, per poi esterderla successivamente a iPad.

Per quest’anno è atteso l’arrivo di iPad Pro con processore Apple Silicon M2 e ricarica wireless, ma secondo l’esperto di schermi Ross Young Apple ha già in cantiere un nuovo iPad Pro da 14,1 pollici previsto in arrivo nei primi mesi del 2023.