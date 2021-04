Netflix avrà i film Sony in esclusiva per lo streaming

Netflix otterrà i diritti di streaming esclusivi per tutti i film in arrivo di Sony, inclusa la prossima puntata del franchise di Spider-Man. Le due società hanno annunciato un nuovo accordo che conferisce al gigante dello streaming i diritti esclusivi per le imminenti uscite cinematografiche di Sony a partire dal 2022. Un altro passo importante per confermarsi al top delle piattaforme di streaming video.

L’accordo quinquennale porterà nelle casse di Sony circa 1 miliardo di dollari, secondo The Hollywood Reporter. I nuovi film Sony andranno in esclusiva su Netflix dopo la loro uscita nelle sale cinematografiche. L’accordo riguarderà i prossimi successi come Morbius e Uncharted, così come il sequel di Spider-Man: Into the Spider-Verse e le future puntate di Venom e Spider-Man.

Oltre alle nuove uscite, l’accordo coprirà anche alcuni vecchi film del catalogo Sony, anche se non è chiaro quali titoli entreranno a far parte della piattaforma come esclusiva. Netflix otterrà anche un primo passaggio per i titoli direct-to-streaming di Sony, con lo streamer che si è impegnato a realizzare un certo numero di quei film.

Netflix è sempre alla ricerca di partner con i quali estendere i propri servizi e fornire agli utenti finali più contenuti. Da ultimo, infatti, ha stretto una partnership anche con LG Electronics (LG) per estendere il supporto del servizio di streaming agli Hotel TV di LG dotati di webOS 5.0 e Pro: Centric Direct. Grazie alla soluzione in questione, hotel e system integrator potranno offrire l’accesso a Netflix direttamente in camera, permettendo agli ospiti di godere facilmente e in modo sicuro dei propri contenuti preferiti durante il soggiorno.