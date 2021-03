LG estende la partnership con Netflix per contenuti sugli Hotel TV

LG Electronics (LG) ha stretto una partnership con Netflix per estendere il supporto del servizio di streaming agli Hotel TV di LG dotati di webOS 5.0 e Pro:Centric Direct. Grazie alla soluzione in questione, hotel e system integrator, potranno offrire l’accesso a Netflix direttamente in camera, permettendo agli ospiti di godere facilmente e in modo sicuro dei propri contenuti preferiti durante il soggiorno.

Netflix è disponibile sugli Hotel TV di LG dal 2017 anche se, fino ad ora, la sua disponibilità era limitata a un numero ristretto di system integrator. Con la nuova partnership tra le due aziende, un numero più alto di hotel in tutto il mondo avrà la possibilità di mettere a disposizione dei propri ospiti il popolare servizio di streaming over-the-top (OTT) sugli Hotel TV di LG dotati di webOS 5.0 e Pro:Centric Direct. Oltre a garantire il corretto funzionamento dell’app di Netflix, LG ha sviluppato un processo di installazione semplificato che rende più veloce e più facile la collaborazione tra hotel e system integrator.

Gli Hotel TV di LG dotati di webOS 5.0 e Pro:Centric Direct consentono agli hotel di gestire il servizio in modo semplice e di scaricare gli aggiornamenti dell’app Netflix non appena vengono rilasciati evitando così problemi di compatibilità causati dalla mancanza di aggiornamenti. La gestione semplificata si estende anche agli ospiti, ai quali basta accedere solo una volta al proprio account Netflix privato per rimanere collegati fino al check-out, quando il sistema cancellerà automaticamente le credenziali eliminando qualsiasi potenziale problema di privacy e sicurezza.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.