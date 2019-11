Netflix non supporta più i vecchi televisori Samsung da dicembre

Brutte notizie per gli appassionati di Netflix che possiedono vecchi televisori Samsung: il noto servizio di TV in streaming in abbonamento, ora in concorrenza anche con Apple con il suo Apple TV+, ha annunciato che a partire da dicembre non saranno più supportati alcuni modelli datati.

Lo stop coinvolge anche alcuni televisori Vizio e dispositivi Roku. La società informa che la fine del supporto è dovuta a limitazioni tecniche di questi dispositivi: i possessori interessati sono stati informati con un messaggio che suggerisce anche le alternative possibili.

Più precisamente Netflix cesserà di funzionare su alcuni televisori Samsung costruiti tra il 2010 e il 2011. Invece i modelli di Vizio interessati sono quelli che risalgono a più di quattro anni fa. Infine Netflix cesserà di funzionare sui dispositivi Roku di prima generazione.

L’annuncio di Netflix è stato rilasciato da un portavoce della società a Engadget, da cui riportiamo qui di seguito la comunicazione tradotta in Italiano: «Il 2 dicembre Netflix non sarà più supportato su un numero limitato di dispositivi meno recenti a causa di limitazioni tecniche. Abbiamo informato tutti i membri interessati con ulteriori informazioni sui dispositivi alternativi che supportiamo in modo che possano continuare a godere di Netflix senza interruzioni».

Considerando l’anzianità dei dispositivi non più supportati da Netflix è probabile che alcuni degli utenti interessati decidano di acquistare un nuovo modello. I nuovi TV di Samsung, Sony e LG supportano sia Netflix che Apple TV e alcuni modelli anche AirPlay di Apple.

Naturalmente sostituire completamente il televisore non è l’unica alternativa possibile. In circolazione sono disponibili diversi dispositivi di streaming a prezzo abbordabile grazie ai quali è possibile accedere a tutti i principali servizi di TV via internet in abbonamento: oltre ad Apple TV HD da 159 euro e Apple TV 4K a partire da 199 euro, disponibili anche su Amazon, tra i più convenienti in assoluto troviamo anche Amazon Fire TV Stick 4K a 59,99 euro e Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa a 39,99 euro.

