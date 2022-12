Neuralink di Musk è indagata per i test sugli animali

Neuralink, la società di Elon Musk che si occupa dello sviluppo di impianti cerebrali per finalità mediche, è indagata in USA per presunte violazioni del benessere degli animali: ricercatori e dipendenti, secondo quanto segnala Reuters, hanno riferito che le ricerche sono state effettuate senza tenere conto del benessere degli animali a causa delle pressioni esercitate da Musk.

Neuralink sta sviluppando impianti cerebrali che dovrebbero aiutare le persone affette da paralisi a camminare e alleviare altri disturbi neurologici. L’indagine federale, di cui solo ora è stata svelata l’esistenza, è stata avviata dall’ispettorato generale del Ministero dell’Agricoltura statunitense, evidenziando le violazioni dell’Animal Welfare Act, legge che regola le modalità con le quali i ricercatori possono trattare e fare test con alcuni animali.

Come spesso accade con questo tipo di sperimentazioni, già da tempo si erano accesi dibattiti tra scienza e etica sulle idee della società di Musk, ma le ultime indagini sarebbero frutto di lamentele di alcuni dipendenti i quali avrebbero segnalato test sugli animali condotti in maniera affrettata, portando a sofferenze inutili e morti.

Dalla indagini – che includono testimonianze di dipendenti, messaggi, registrazioni audio, presentazioni e relazioni di quest’ultimi – emerge una forte pressione per accelerare lo sviluppo del chip Neuralink, stretta che avrebbe obbligato i ricercatori a condurre esperimenti affrettati ed eticamente sbagliati.

Tra le lamentele attribuite a Musk, il fatto che in Svizzera altri lavori di ricerca simili stavano progredendo più velocemente. L’imprenditore avrebbe anche riferito ai dipendenti di lavorare pensando di avere una bomba legata alla testa: la percezione era che, se non avessero fatto di più e più velocemente, il progetto sarebbe stato chiuso.

Si parla di numerosi test Neuralink falliti, con l’uccisione di 1.500 animali, incluse 280 pecore, maiali e scimmie per i soli esperimenti condotti nel 2018. L’azienda non avrebbe tenuto conto del totale degli animali uccisi e le stime sono indicative. Neuralink si giustifica spiegando di avere sempre superato le ispezioni delle sue strutture previste dalla normativa.

Elon Musk ha recentemente riferito che il chip da impiantare nel cervello che dovrebbe permettere a un soggetto di interfacciarsi e controllare un dispositivo esterno – sarà sperimentato su un essere umano entro sei mesi. Tempistiche che a questo punto sembrano decisamente ottimistiche.

