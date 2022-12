Pixelmator Pro 3.2 ora con supporto video

Gli sviluppatori di Pixelmator Team (qui la nostra intervista) hanno rilasciato Pixelmator Pro 3.2, ultima versione del pluripremiato software Mac per l’editing e ritocco di immagini.

L’ultima versione dell’applicazione in questione integra il supporto per il video editing e altre novità.

Il supporto video significa che ora è possibile aggiungere filmati al lavoro in corso, alla stregua di altri livelli e usare gli stessi strumenti di editing (e modifica colori) che è possibile usare per le immagini; si possono aggiugere effetti, e anche crare maschere usando forme e tracciamento.

GLi sviluppatori hanno predisposto controlli specifici per i video, con funzionalità per la riproduzione, silenziare, scorrere i fotogrammi, imposatre il poster-frame (il fotogramma copertina), richiamare funzioni avanzate per il compositing.

Con Pixelmator Pro 3.2 arriva il supporto a nuovi formato dei file, inclusi MP4, QuickTime e anche formati di immagini particolari quali le GIF animate e i PNG.

Non mancano video-template, con 12 template già pronti di alto livello, alcuni ispirati al mondo del cinema, titoli in 4K e altri con effetti di animazione pensati per i social.

L’aggiornamento a Pixelmator Pro 3.2 sarà disponibile da 6 dicembre.

Come sempre Pixelmator Pro supporta file SVG, offre funzionalità per la creazione di figure smart, per la gestione di layer (livelli non distruttivi), guide, pennell, tool di ritocco, regolazione avanzata dei colori, testi ed effetti vari e centinaia di funzionalità avanzate che sfruttano l’intelligenza artificiale e che non si trovano neanche in programmi molti più blasonati.

L’aggiornamento alla versione 3 è gratuito per gli utenti che già dispongono della release precedente. L’app “pesa” 504MB ed è venduta 23,99 euro sul Mac App Store. Pixelmator Pro richiede macOS Big Sur o seguenti. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione trial, utilizzabile per 15 giorni.