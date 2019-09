Niente più scuse per evitare Alexa: ecco i nuovi Amazon Echo, Echo Flex e Echo Studio con Dolby Atmos

Amazon echo con schermi da 6, 10”, con solo microfono, con domotica zigbee, abbinabili in coppia anche ad un subwoofer… la gamma attuale di speaker smart dell’azienda di Seattle copre tutte le esigenze… ma si può sempre migliorare.

Ecco quindi tutta una serie di nuove combinazioni tra sistemi di ascolto e risposta vocale, gestione domotica, schermi di varie dimensioni e riproduzione audio che parte dal piccolissimo e compatto Echo Flex fino ad arrivare allo speaker singolo con Dolby Atmos, hub domotico Zigbee che si sposta perfettamente con Fire TV 4K presentata nel nostro paese ad inizio Settembre 2019.

Echo Studio

Partiamo dal prodotto di punta tra le novità: Echo Studio. Amazon lo definisce “ il nostro Echo con il suono migliore di sempre”. E’ uno speaker singolo dotato di cinque altoparlanti direzionali per un audio immersivo, tecnologia di adattamento alla stanza e un hub per la Casa Intelligente con Zigbee integrato al prezzo di 199,99 Euro. Se acquistato in coppia andrà in concorrenza con le soundbar di base sul mercato ma con tanta “roba smart” in più. Una soluzione interessante per chi ha poco spazio sotto il tv e può posizionare gli speaker ai lati.

Come detto Echo Studio è dotato di cinque altoparlanti direzionali integrati ed è stato progettato per creare un suono di qualità, con nitidezza e profondità adatto ad accompagnare film e serie TV. Ha un woofer da 13,3 cm e 330 W di potenza massima per bassi profondi. Utilizza l’apertura per i bassi, situata nella parte inferiore, in modo da massimizzare il flusso d’aria e quindi l’uscita dei bassi dal woofer.

Echo Studio ha un tweeter da 2,5 cm e tre altoparlanti midrange da 5 cm, che offrono frequenze medie nitide e frequenze alte dinamiche. A bordo troviamo un DAC a 24 bit. Grazie ai microfoni a bordo Echo Studio rileva automaticamente l’acustica dell’ambiente e ottimizza la riproduzione audio per offrire un suono ottimale, indipendentemente da dove venga posizionato il ​​dispositivo.

Echo Studio è il primo altoparlante smart che offre esperienza audio immersiva, utilizzando Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio.

È possibile abbinare uno o due dispositivi Echo Studio a determinati dispositivi Fire TV per la riproduzione audio con suono multicanale e supporto per i formati Dolby Atmos, Dolby Audio™ 5.1 e audio stereo.

Echo Studio presenta, come Echo plus ed Echo Show da 10”, un hub Zigbee per la Casa Intelligente che può essere utilizzato per collegare direttamente controllare i dispositivi domestici intelligenti compatibili come le lampade, le prese e le striscie LED Osram senza dover passare dal Wi-Fi.

Il costo al pubblico come è detto è di 199 Euro Iva compresa. In preordine adesso e in consegna il 7 Novembre.

Nuova versione per Echo

Nella quarta versione di Echo cambia il design e il rivestimento, ora in tessuto, e con un suono migliorato: al nuovo design si abbinano con opzioni di colore adatte a qualsiasi stile: blu-grigio, antracite, grigio chiaro e grigio melange.



Echo ha la stessa tecnologia audio di Echo Plus, incluso un woofer da 7,6 cm e un maggiore volume posteriore, così che i bassi siano più potenti, mentre i medi e gli alti siano più nitidi. Pensate ad un Echo Plus senza Hub Zigbee…

Il prezzo al pubblico è sempre di soli 99,99 €. (al momento non abbiamo il link per il preordine e non conosciamo la data di consegna)

Echo Dot con orologio

L’evoluzione di Echo dot presenta ora un display sul fronte che lo rende più flessibile ed utile nella vita di tutti i giorni: nel nuovo display luminoso LED vengono mostrate l’ora, la temperatura esterna, il timer e le sveglie impostate.

Pensato per essere posizionato su un comodino o una mensola il nuovo Echo Dot con orologio regola il display LED automaticamente in base alla luminosità della stanza, in modo da permettere di vedere facilmente l’ora o la temperatura esterna, di impostare una sveglia o un timer per le vostre cotture. Inoltre, è possibile toccare la parte superiore del dispositivo per posticipare comodamente un allarme.

Il costo al pubblico è di 69,99 € – in preordine adesso e in consegna il 16 Ottobre

Echo Flex

Infine il più piccolo e flessibile (ed economico) per portare Alexa ovunque: un altoparlante intelligente con spina integrata e senza cavi a soli 29,99 €.

Echo Flex si collega direttamente a una presa elettrica standard, diventando così perfetto per quegli spazi della casa in cui i cavi possono essere un problema, come il corridoio, il garage o il bagno. Basta semplicemente chiedere ad Alexa di controllare i dispositivi domestici intelligenti compatibili, fare un annuncio o verificare il punteggio della propria squadra sportiva e le risposte arriveranno attraverso un piccolo altoparlante sul dispositivo che è stato ottimizzato per la voce di Alexa.

Echo Flex offre anche una porta USB integrata, che permette di ricaricare facilmente il telefono o aggiungere un accessorio opzionale, come una luce notturna intelligente o un sensore di movimento, il tutto utilizzando una sola presa.

Il costo al pubblico è di 29,99 € e sarà disponibile dal 14 Novembre – click qui per il pre-ordine.

I nuovi Echo sono preordinabili fin da adesso sul sito Amazon italiano con consegna entro la fine dell’anno. Le date di rilascio sono indicate nelle schede dei prodotti qui sopra.

Ma le novità non sono finite qui perché oltre all’hardware Amazon ha lavorato sulle modalità con cui Alexa può proteggere i dati e la privacy degli utenti non solo nella gestione delle registrazioni ma pure nella modalità di comunicazione. Scopritelo su questa pagina.