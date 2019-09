Amazon e le nuove funzionalità di Alexa: aumenta la privacy sussurrando e cancellando le registrazioni

E’ tempo di termostati smart, molti compatibili anche con Homekit, Assistente Google e Alexa, per la vostra casa, per risparmiare, per riscaldare le stanze giuste al momento giusto, per controllare e programmare con il vostro smartphone. CasaVerdeSmart vi mostra come scegliere i modelli più diffusi da comprare online o nei negozi di elettronica.