Cuffie, occhiali, anelli… le novità Amazon che (per il momento) non arriveranno in Italia

L’evento Amazon svoltosi il 25 settembre è stata l’occasione per la presentazione una lunga schiera di dispositivi intelligenti che vanno ad aggiungersi al già folto ecosistema Amazon Alexa. Molti nuovi prodotti della linea Echo sono già disponibili per il preordine anche in Italia, ma purtroppo per noi gran parte dell’hardware appena presentato non arriverà, almeno al momento, sul nostro mercato. Ecco quali novità Amazon ci perderemo.

ECO SHOW 8

L’ultima aggiunta alla famiglia di Echo Show è lo smart display da 8 pollici, con risoluzione HD, che offre un suono potente e una fotocamera integrata. Avrà un costo di 129 dollari, disponibile già al preordine sul catalogo USA, con le prime spedizioni in consegna per il periodo natalizio.

Microonde Amazon

Annunciato già diversi mesi addietro, Amazon ha oggi presentato il forno a microonde smart, con funzionalità come cottura a convezione e friggitrice ad aria. Ovviamente si controlla con la voce, e presenta una funzione chiamata “scan to cook”. È disponibile in preordine a 249 dollari. Ogni forno intelligente viene fornito con un Echo Dot incluso nel prezzo.

Stick-up Cam

Stick-up Cam è una telecamera da posizionare all’interno della smart home, che può funzionare sia all’interno, che all’esterno. Può essere alimentata da una batteria, da una presa di corrente o anche da pannelli solari, e offre una risoluzione video HD a 1080p, con rilevamento del movimento e visione notturna.

Al suo fianco, presentata anche una telecamera per interni, ossia una versione più economica della Ring Stick-Up Cam In modalità “Home” interromperà la registrazione. Già disponibile per 59,99 dollari. E’ probabile che questi prodotti arrivino anche nel nostro paese.

Retrofit Alarm Kit

Insieme alle telecamere Amazon ha presentato un hub che permette di far funzionare le telecamere Stick-Up e la camera indoor con l’infrastruttura dei prodotti Ring già presente in casa. L’ub avrà un costo di 199 dollari.

Echo Buds

Si tratta degli auricolari wireless di Amazon, progettati per un’esperienza Alexa completa, che possono essere gestiti senza essere toccati. Ogni auricolare ha due microfoni esterni e un microfono interno che lavorano insieme per ridurre il rumore ambientale. Sono dotati della tecnologia Bose Active Noise Reduction.

Echo Frames

In questo caso si tratta di occhiali dotati di altoparlanti direzionali che permettono di interagire con Alexa, senza disturbare le persone circostanti. Si può decidere se spegnere il microfono in qualsiasi momento. Pesano appena 31 grammi, non dispongono di fotocamera o display, funzionano in abbinamento allo smartphone e si controllano tramite voce.

Echo Loop

Amazon presenta anche il suo anello in titanio, che ciene presentato come una miniera di “informazioni a portata di mano”. Ha microfoni che vengono attivati ​​quando si preme un pulsante, ed è in grado di restituire un feedback tattile per le notifiche.

Echo Fetch

Amazon ha annunciato un nuovo standard wireless sicuro chiamato Amazon Sidewalk, un protocollo a bassa larghezza di banda progettato per alimentare dispositivi a bassissima potenza e collegarli a lunghe distanze. Il primo dispositivo che utilizza questo nuovo standard è un collare connesso, chiamato Ring Fetch, progettato per consentire di rintracciare il proprio cane, consentendo all’utente di ricevere notifiche quando si allontana da una determinata area. Arriverà sul mercato il prossimo anno.

