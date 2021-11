Niente touch screen su alcune BMW per carenza di chip

La carenza globale di chip continua a mietere vittime. L’ultima, in ordine cronologico, è BWM, che starebbe addirittura eliminando il touch screen per il proprio sistema di infotaintment, proprio per carenza di componenti. E così, dopo l’industria degli smartphone e PC, anche le case automobilistiche iniziato a sentire l’impatto della crisi.

A causa della carenza di scorte, BMW sta adottando misure per ridurre l’uso di silicio e mantenere gli attuali livelli di produzione durante. Il colosso ha confermato ad Autoblog che sta rimuovendo temporaneamente le funzioni touchscreen da diversi modelli.

Per ora, i modelli BMW Serie 3, X5, X6, X7 e Z4 verranno spediti senza controlli touch. Anche BMW Serie 4 Coupé, Cabriolet e Gran Coupé (esclusa i4 EV) perderanno le funzionalità del touchscreen per il momento. I proprietari dei modelli interessati dovranno utilizzare il controller iDrive della console centrale per navigare nel sistema di infotainment. Chi riceverà un modello senza controllo touch, che in realtà avrebbe dovuto averlo, si vedrà riconosciuto un credito di 500 dollari.

Intanto, secondo un post sul forum Bimmerfest, questi modelli non avranno il BMW Backup Assistant nel caso in cui i proprietari abbiano optato per il pacchetto Parking Assistant. Questa funzione, ricordiamo, può guidare automaticamente l’auto indietro verso il tragitto appena percorso, guidandola fino al punto iniziale. Una sorta di retro marcia automatica per ripartire da un punto esatto.

La carenza di chip è un fenomeno che ormai ha colpito ogni settore, e le aspettative non sembrano essere tra le più rosee. TSMC, che è il principale produttore di chip di Apple e funge da fornitore esclusivo di chip in silicio per la serie A e M, rispettivamente, per iPhone/iPad e Mac, ha evidenziato che tale crisi perdurerà anche nel 2022.