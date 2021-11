Guardate YouTube sul decoder digitale terrestre Edision con l’adattatore WiFi

Incombe ormai lo switch off TV, che a molti incute timore e che erroneamente potrebbe far pensare ad un cambio obbligatorio del proprio apparecchio. In questo articolo, però, vi abbiamo segnalato i migliori decoder digitali, così da continuare a guardare la TV, senza doverla cambiare. Tra questi spiccano certamente quelli Edision, che possono addirittura essere aggiornati con una spesa inferiore a 10 euro con l’adattatore USB WiFi. Ecco a cosa serve.

L’adattatore Edision in vendita su Amazon a meno di 10 euro è, in realtà, un piccolo dongle da collegare alla USB posteriore del digitale terrestre, con un’antenna WiFi incorporata, in grado di raggiungere velocità di 150 Mbps. E’ compatibile con diversi decoder Edision, come il modello 5370, PICCO T265, PROTON T265 LED, HYBRID lite, e PROTON S2.

Questo adattatore USB risulta molto piccolo e offre antenna regolabile integrata che consente al dispositivo di accedere rapidamente alla rete.Supporta il protocollo IEEE802.1n, oltre che lo standard IEEE802.11b/g. La tecnologia 11N aggiunge una velocità maggiore, 4 volte di più rispetto allo standard e 6 volte in più rispetto la velocità dei vecchi protocolli.

Qui sotto uno dei modelli a cui potete collegare l’adattatore

Fornisce una connessione fino a 150 Mbps e supporta i formati di codifica 64/128 bit WEP, WPS, WPA-PSK, WPA2-PSK. Come già accennato è compatibile con i ricevitori EDISION ricevitore Picco T2, T265, Proton T265, Proton T265 LED, HYBRID lite. HYBRID lite LED – Picco S2, Proton S2, Piccolino ed S2 + T2/C, OS NINO+ DVB-S2, OS NINO+ DVB-S2 + DVB-T2/C, OS NINO PRO S2X + T2/C, OS MINI 4K S2X , OS MIO 4K S2X + T2/C – OS MIO+ 4K S2X + S2/T2/C, e multi Finder.

A cosa serve è presto detto. I decoder con cui risulta compatibile dispongono dell’app YouTube e del lettore notizie RSS. Naturalmente, per accedere a queste due app è necessario il collegamento alla rete. Così, potete dotare il decoder di un’antenna wireless per accedere a YouTube e guardare i video direttamente dal decoder digitale. In questo modo, la TV del salotto, anche se datata, non solo potrà accedere alla visione di tutti i canali con i nuovi standard in vigore, ma anche ai filmati di Youtube, come se fosse una TV smart.

L’adattatore Edision si acquista su Amazon direttamente a questo indirizzo a 9,90 €.

Per prendere visione dei migliori decoder digitali il link da seguire è questo. Per tutto quel che riguarda lo switch off e il cambio TV, invece, vi consigliamo di leggere questo articolo.