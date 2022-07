Nikon e il difficile rapporto con le fotocamere reflex

Canon aveva già annunciato a dicembre che la 1DX Mk III sarebbe stata l’ultima body camera per il settore Pro, e ora anche Nikon avrebbe intenzione di rimodulare la sua presenza dal settore delle macchine fotografiche reflex (DSLR).

Le mirrorless offrono i vantaggi di sistemi più compatti e flessibili, garantiscono ormai prestazioni da ammiraglia e sono diventate mainstream grazie a tecnologie digitali sempre più avanzate.

La D6 (commercializzata nel 2020) dovrebbe essere l’ultima DSLR di Nikon per il mercato Pro; il produttore seguirà la via di altri produttori di macchine fotografiche che da tempo hanno scelto le mirrorless e di adottare soltanto otturatori elettronici.

A riferirlo è Nikkei Asia affermando che Nikon si ritirerà dal settore delle reflex, migrando verso l’offerta digitale per via della concorrenza sempre più agguerrita degli smartphone.

I modelli esistenti saranno ancora prodotti e distribuiti e quindi sostanzialmente Nikon non produrrà nuovi modelli ma quelli attuali saranno ancora disponibili per diverso tempo, così come non dovrebbero esserci problemi per l’assistenza tecnica, ricambi e aggiornamenti.

Nikon ha ad ogni modo diffuso un comunicato stampa affermando che quelle di Nikkei sono speculazioni e che la produzione, vendita e assistenza di reflex continuerà.

Mirrorless e capacità degli smartphone a parte (con fotocamere sempre più potenti e sistemi di intelligenza artificiale che migliorano in automatico gli scatti), è evidente che il settore stia da anni vivendo una fase di stagnazione ed è improbabile che qualcuno riesca a rivitalizzarlo. Gli utenti sembrano gradire le mirrorless full-frame e le DSLR di fascia bassa non sono a quanto pare redditizie per i produttori e non sembrano attirare nuovi acquirenti.

Nikonx nei mesi passati ha eliminato alcuni prodotti dai listini, al fine di razionalizzare la gamma, ottimizzare ordinativi di componenti e produzione.

All’inizio di questo mese l’azienda ha annunciato il rilascio del firmware 2.10 per la fotocamera mirrorless di punta a pieno formato, la Nikon Z 9.

L’aggiornamento introduce una nuova funzione di riduzione dello sfarfallio ad alta frequenza che, se attivata nel modo di ripresa foto, consente la regolazione del tempo di posa in incrementi più piccoli. In passato, i tempi di posa potevano essere adattati a 1/3 o 1/2 EV, tuttavia i nuovi miglioramenti consentono agli utenti di regolare i tempi di posa fino a quelli di dimensioni ridotte come 1/96 EV.

L’aggiornamento migliorerà anche le prestazioni dell’AF tracking, in particolare durante le riprese di soggetti di piccole dimensioni, in particolare di quelli che occupano una porzione ridotta del fotogramma. Inoltre, l’accuratezza della messa a fuoco è stata perfezionata per l’utilizzo dell’AF con rilevamento volto o occhi con AF-continuo (AF-C).