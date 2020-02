Nikon D6, la reflex digitale con autofocus super performante

I fotografi professionisti hanno una opzione in più per rinnovare il proprio arsenale: Nikon D6 è infatti l’ultima reflex sfornata dall’azienda che va a posizionarsi all’apice del comparto full frame di Nikon.

E’ la migliore attualmente a listino e fa soprattutto gola ai fotografi che operano nel settore sportivo, naturalistico o in tutti quei contesti in cui la velocità di messa a fuoco è fondamentale per la riuscita dello scatto.

La velocità è tutto

Questa fotocamera infatti è dotata del sistema AF più potente che Nikon abbia mai progettato: 105 punti a croce, ridisegnati rispetto a quelli della Nikon D5, per una copertura del soggetto 1,6 volte maggiore. Grazie al nuovo modulo Multi-CAM 37K è in grado di mettere a fuoco quasi in assenza di luce grazie alla sensibilità di -4,5 EV nel punto AF centrale e -4 EV su tutti gli altri.

La Nikon D6 mette inoltre a disposizione ben 17 combinazioni di punti AF (Aree AF a gruppo) che possono essere spostate, senza modificarne il pattern, in orizzontale (verso sinistra e destra) e in verticale (verso l’alto e il basso) agendo sul multi-selettore posteriore di cui la reflex è dotata. La macchina consente inoltre di fissare un punto AF in una determinata zona dell’inquadratura (AF starting point) durante le riprese nel modo Auto-area AF, e di attendere che il soggetto in movimento, come un atleta o uno skateboarder, venga a trovarsi esattamente in quel punto, per ritrarlo con la massima nitidezza possibile. Oppure di dare la priorità AF agli occhi, anche in fase di tracking 3D.

La velocità di scatto in sequenza raggiunge i 14 fps con AF/AE tracking oppure i 10,5 fps con AE.

Gli altri dati tecnici

Per il resto, Nikon D6 è dotata di sensore CMOS a pieno formato da 20.8 MP, processore di elaborazione delle immagini EXPEED 6, sensore RGB da 180.000 pixel e supporta un’ampia gamma ISO 100–102.400, estendibile fino a ISO 50 e ISO 3.280.000.

Inoltre registra filmati in 4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel) a 30p in modalità Live View grazie al monitor posteriore di tipo touch da 3,2 pollici e 2.359k pixel. E’ dotata di tecnologie di connessione per il trasferimento dati via cavo e wireless (1000Base-T wired LAN, Wi-Fi e Bluetooth) per una comunicazione più rapida di circa il 15% rispetto alla Nikon D5.

E poi ancora: mirino ottico 0,72x con elementi OLED, due alloggiamenti per memory card accettano schede XQD e CFexpress e innesto a baionetta F-Mount. Il corpo macchina conserva infine gli stessi livelli di robustezza, impenetrabilità alla polvere e umidità della Nikon D5.

Due nuovi obiettivi serie Z

Come dicevamo, al fianco della Nikon D6 l’azienda ha annunciato anche due nuovi obiettivi Nikkor per il sistema mirrorless Z. Nello specifico l’ultra-grandangolare NIKKOR Z 20mm f/1.8 S e il teleobiettivo zoom NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR.

Prezzi e disponibilità della macchina e degli obiettivi verranno annunciati in seguito.