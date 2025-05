Nikon presenta i nuovi binocoli stabilizzati per viaggi, natura e spettacoli

Nikon ha lanciato due nuovi binocoli compatti, lo STABILIZED 10×25 S e lo STABILIZED 12×25 S, pensati per chi cerca una visione stabile e precisa in un formato leggero e portatile. Grazie alla tecnologia di stabilizzazione dell’immagine, questi binocoli riducono notevolmente le vibrazioni dovute ai movimenti delle mani, offrendo una visione chiara e meno affaticante, anche durante le osservazioni più lunghe.

Compattezza e praticità

Il design pieghevole e il peso contenuto rendono questi strumenti facili da trasportare: si possono infilare in tasca o nello zaino senza ingombrare, perfetti per viaggi, escursioni, birdwatching e persino per seguire eventi e concerti.

Le lenti e i prismi con rivestimenti multistrato, insieme al trattamento a specchio in lega d’argento, garantiscono immagini luminose e dettagliate, anche con ingrandimenti di 10x o 12x. La stabilizzazione fino all’80% delle vibrazioni fa la differenza quando si osservano soggetti in movimento, come uccelli o fauna selvatica.

Con due batterie AA si ottengono fino a 12 ore di utilizzo, e lo spegnimento automatico aiuta a preservare l’autonomia. La ghiera di messa a fuoco ampia e gli oculari regolabili rendono l’esperienza d’uso semplice e precisa.

Prezzi e posizionamento

La scelta del prezzo li colloca in una fascia medio-alta, adatta a chi è disposto a investire qualcosa in più per ottenere una visione stabile e di qualità, senza però entrare nel terreno dei modelli top di gamma. Un segmento interessante, dove Nikon punta a conquistare chi vuole fare un salto di qualità rispetto ai binocoli più economici, senza complicarsi la vita con prodotti troppo specialistici.

Sul mercato italiano, il Nikon STABILIZED 10×25 S si trova a circa 699 euro, mentre il 12×25 S parte da 719 euro. Si tratta di prezzi promozionali, inferiori di circa 100 euro rispetto al listino ufficiale, e in linea tra i vari rivenditori. A livello europeo si possono trovare offerte leggermente più basse, ma bisogna valutare con attenzione eventuali costi aggiuntivi e garanzie.