Nilox Dual-S è l’action cam con doppio schermo a colori

Nilox ha da poco presentato Dual-S, la sua prima action camera dotata di doppio schermo a colori, studiata per immortalare le più diverse avventure quotidiane in qualsiasi contesto. E’ infatti munita di uno schermo posteriore sensibile al tocco che permette di regolare le impostazioni di foto e video con comodità, anche quando si praticano sport estremi mentre il display anteriore, invece, permette l’utilizzo in modalità selfie.

La nuova action camera consente di effettuare riprese fluide in formato 4K fino a 60 frame al secondo, in modo tale da assicurare elevati dettagli di ogni particolare inquadrato. E’ possibile inserire al suo interno una microSD con capacità massima pari a 128GB per salvare foto fino a 24MP ed è dotata di stabilizzatore elettrico che permette di effettuare riprese stabili in situazioni dinamiche complesse, anche riprendendo senza l’ausilio di supporti o accessori esterni. Grazie alla funzionalità grandangolo a 170 gradi è inoltre possibile scattare foto con prospettive panoramiche.

Nilox Dual-S è venduta insieme a un corposo numero di accessori in modo da poterla adattare all’attrezzatura del momento e per qualsiasi attività all’aperto, dagli sport invernali alla mountain bike, fino alle immersioni in acqua. E’ inoltre progettata per registrare video a una profondità massima di 30 metri grazie alla custodia impermeabile inclusa in dotazione, consentendo così di catturare anche il minimo dettaglio sott’acqua.

Questa action cam si può inoltre usare e controllare anche a distanza grazie alla connettività Wi-Fi e all’applicazione dedicata disponibile sia su App Store per iPhone e iPad, sia sullo store Android, tramite la quale è possibile comandare, registrare e visualizzare in maniera pratica i propri video direttamente dallo smartphone o tablet. Questa action camera è infine provvista di due batterie, ciascuna con capacità di 1.050 mAh, che permettono di prolungarne l’utilizzo in caso di bisogno ed evitare lo spegnimento nei momenti migliori.

Chi volesse può comprare la nuova action cam Nilox Dual-S sul sito ufficiale e online al prezzo di 129,95 euro.