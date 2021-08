Apple e AT&T portano iPad Pro 5G ai piloti Delta Air Lines

La connettività 5G insieme a iPad Pro costituiscono una combinazione vincente, tanto da aver convinto Delta Air Lines a sceglierli in sostituzione della tradizionale EFB destinata ai piloti. Attraverso una collaborazione con l’operatore telefonico AT&T e Apple, la compagnia aerea ha infatti deciso di aggiornare la “Electronic Flight Bag” dei suoi piloti con il nuovo tablet dotato del processore M1, appositamente abbinato con la SIM AT&T IoT Global e il servizio AT&T Control Center per offrire connettività e accesso dati in oltre 200 paesi.

La borsa da volo elettronica è l’equivalente della borsa da volo composta da chili e chili di documenti e mappe per i voli che un tempo i piloti si portavano dietro. Essendo elettronica va ad alleggerire notevolmente il peso di tutta questa carta, a fronte anche di un risparmio del carburante. Con iPad Pro connesso in 5G in dotazione ai piloti Delta Air Lines il miglioramento è ancora più evidente, visto che tutti questi documenti sono presenti digitalmente sul tablet tramite le app EFB della compagnia aerea.

«Questa nuova soluzione ha il potenziale di trasformare l’attività di Delta Air Lines e aiutare a plasmare il futuro di un intero settore» ha commentato Rasesh Patel, Chief Product and Platform Officer di AT&T Business. «Siamo orgogliosi di far parte di questo viaggio e poter contribuire all’accesso alla rete 5G».

Questo aggiornamento della EFB arriva dopo mesi in cui, attraverso un accordo simile, Delta Air Lines ha fornito un iPhone 12 a tutti i suoi 19.000 assistenti di volo, che possono usarlo per accedere all’inventario in cabina e usarne le funzioni di Realtà Aumentata per analizzare eventuali criticità dell’aereo.

Ci sono state anche altre occasioni in cui questa compagnia aerea ha introdotto prodotti e servizi Apple all’interno della sua attività: ad esempio nel 2019 è diventata la prima degli Stati Uniti ad utilizzare la Apple Business Chat nell’app Messaggi, mentre nel 2017 una email interna rivelava che si stava passando da Microsoft Surface a iPad Pro da 10.5 pollici e i phablet Nokia Lumia 1520 venivano invece sostituiti da iPhone 7 Plus.