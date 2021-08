Google Maps porta la modalità scura su iPhone

L’ultimo aggiornamento di una lunga serie porta in Google Maps per iPhone la modalità scura (finalmente) e anche nuove funzioni e opzioni per condividere la propria posizione con i contatti.

Nell’ultimo anno, Google Maps ha ricevuto tantissime nuove funzioni per aiutare l’utente a spostarsi, pagare il parcheggio e tenersi informati sui nuovi servizi nelle vicinanze, anche con riferimento ai cambiamenti imposti dalla pandemia, come le chiusure momentanee delle attività. Con il suo ultimo aggiornamento dell’app per iPhone, però, Google sta introducendo funzioni differenti, in particolare quella per accedervi più velocemente. Non solo, viene aggiunta anche una modalità scura per ridurre l’affaticamento degli occhi e una nuova opzione di localizzazione dal vivo per iMessage, che può aiutare a tenere traccia di amici e persone care.

Quest’ultima funzione consente di condividere la propria posizione in tempo reale inviando un messaggio, semplicemente toccando il pulsante di Google Maps. Sebbene la funzione sia attiva per un’ora per impostazione predefinita, è possibile scegliere di estenderla fino a tre giorni o disattivarla premendo il pulsante di arresto. La posizione in tempo reale ricorda le funzionalità di sicurezza integrate nelle app per i trasporti in auto a chiamata, come Uber e Lyft.

Se si utilizza spesso Google Maps per controllare le condizioni del traffico, ora è possibile anche inserire tali informazioni direttamente nella schermata iniziale con un nuovo widget, come segnala Engadget. Lo stesso vale per la barra di ricerca, che consente di cercare luoghi da visitare o trovare le destinazioni frequenti con un tocco. Naturalmente, le funzionalità di accesso rapido sono rese possibili grazie all’introduzione da parte di Apple dei widget per iPhone, supportati a partire da iOS 14, rilasciato lo scorso autunno.

La modalità scura di Google Maps non ha bisogno, invece, di spiegazioni, ed è possibile attivarla tramite le impostazioni. Oltre ad affaticare meno la vista e rendere più agevole la consultazione di mappe e indicazioni durante gli spostamenti dopo il tramonto, la Dark Mode permette di ridurre il consumo di energia negli iPhone dotati di schermi OLED. È strano che ci sia voluto così tanto tempo prima che la funzione, altrimenti onnipresente, raggiungesse Google Maps su iPhone.