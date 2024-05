YouTube lancia Playables, i giochi al di fuori di App Store

Pubblicità

YouTube è l’ultima azienda in ordine cronologico a rilasciare giochi per smartphone e tablet disponibili al di fuori di App Store: la divisione video di Google – Alphabet lo fa annunciando il lancio di Playables, i giochi all’interno dell’app di YouTube.

I Playables sono giochi gratuiti che possono essere giocati sia sul sito web di YouTube che nell’app di YouTube per iPhone e iPad. Al momento sono disponibili più di 75 giochi, tra cui Angry Birds Showdown e Cut the Rope, Tomb of the Mask, Trivia Crack e molti altri ancora.

La filosofia di YouTube, almeno per il momento, è quella di concentrarsi su giochi “leggeri e divertenti”, così molte delle opzioni disponibili sono pensate per essere giocati per brevi sessioni, quindi non si troveranno giochi più lunghi, che invece sono disponibili all’interno di App Store.

La sezione, dunque, non è certamente studiata per competere con quella “Giochi” presenti sullo store Apple. In ogni caso, non mancano i salvataggi dei progressi di gioco, con YouTube che tiene traccia dei migliori punteggi di sempre.

Disponibilità Playables

Fino ad oggi i Playables erano disponibili solo per un numero ristretto di utenti a pagamento con abbonamento YouTube Premium e questo solo in alcuni mercati. La prima fase di test, dunque, è terminata e a partire da ora, i giochi saranno accessibili a tutti.

E’ possibile che non li vediate ancora, ma YouTube sta rilasciando la funzione a tutti. I Playables possono essere trovati nell’app iOS andando al menu Esplora e scegliendo la sezione Playables.

In questo modo YouTube segue le orme di Netflix, anche se quest’ultimo offre un catalogo più ampio e originale, incentrato anche su titoli più complessi. Netflix, ricordiamo, offre una selezione di giochi in costante espansione fin dal 2021 e ha iniziato a testare i giochi anche su Apple TV.