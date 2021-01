Nintendo sta comprando lo sviluppatore di Luigi’s Mansion 3

La società sviluppatrice di Luigi’s Mansion 3 finirà sotto l’ala di Nintendo: entrambe le parti hanno infatti da poco firmato il contratto che delinea i termini di acquisizione di Next Level Games da parte del gigante dei videogiochi giapponese, per il quale lavora già da anni producendo videogiochi disponibili esclusivamente sulle piattaforme di Nintendo. Non sarà quindi più soltanto un partner, e ciò – spiega Nintendo – aiuterà a migliorare «La velocità e la qualità dello sviluppo grazie ad una più stretta comunicazione e uno scambio di personale con il team di sviluppo di Nintendo».

La canadese Next Level Games è conosciuta soprattutto per aver realizzato Luigi’s Mansion 2 (alias Dark Moon) per Nintendo 3DS e Luigi’s Mansion 3 per Nintendo Switch. Tra i primi giocatori che l’hanno provato c’è ad esempio Nick Summers di Engadget che l’ha definito «Una versione per Switch gioiosa e sapientemente rifinita». L’azienda è dietro anche ad altri progetti di Nintendo, come ad esempio Super Mario Strikers per Game Cube, Punch-Out per Nintendo Wii e Metroid Prime: Federation Force per Nintendo 3DS.

Nintendo non è l’unica che negli anni ha potenziato i propri sviluppatori portando dentro quelli di altre aziende, anche se l’acquisizione di Next Level Games non può essere paragonata per volume a quella di Microsoft quando ha comprato Bethesda oppure all’acquisto di Insomniac Games da parte di Sony.

Le possibilità della vendita di Next Level Games si erano presentate quando «un certo numero di amministratori e proprietari dell’azienda hanno stabilito che quello che stavano vivendo era il momento giusto per vendere le proprie azioni». I termini dell’acquisizione non sono stati divulgati, mentre la vendita dovrebbe essere portata a termine entro il primo marzo 2021. Nintendo acquisterà il 100% delle azioni anche se ciò dovrebbe avere solo un effetto minore sui guadagni complessivi dell’anno fiscale.

Luigi’s Mansion 3 (59,99 euro su Amazon) è uno dei giochi tecnicamente più avanzati disponibili su Nintendo Switch, con una fisica e delle animazioni di livello impressionante. Si tratta di un action-avventure in cui i giocatori controllano il personaggio di Luigi da una prospettiva fissa in terza persona, mentre catturano i fantasmi nel grande hotel “Miramostri”.

Nella Modalità storia l’obiettivo del giocatore è quello di liberare i compagni, stordendo i fantasmi con una torcia, afferrarli con il Poltergust e quindi portare a 0 la loro salute per poterli catturare, ma c’è anche una seconda modalità, denominata Torre del caos, che può essere giocata anche in due (in locale), dove bisognerà trovare tutti i Toad scomparsi, raccogliere un certo numero di monete oppure catturare un numero stabilito di fantasmi nel minor tempo possibile.

