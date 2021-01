Film e serie tv su Amazon Prime Video, tutte le novità di gennaio

Il primo mese dell’anno è incominciato con tante novità sulla tv in streaming di Amazon. Nuovi film, tra cui “I am Greta” e nuove serie tv, come la terza stagione di “American Gods”, scandiscono questi primi giorni di gennaio per gli utenti di Amazon Prime Video. Intanto, mentre il catalogo di Prime Video si prepara a queste novità, aumenta l’offerta di nuovi canali per Amazon Prime Video Channels, è stata attivata anche in Italia la funzione Video Party e si concretizza la collaborazione con Sky.

SERIE TV IN ARRIVO A GENNAIO SU PRIME VIDEO

La terza stagione di “American Gods” arriverà l’11 gennaio, con un episodio a settimana. “American Gods” racconta l’epica storia di una inevitabile guerra tra i Vecchi Dei della mitologia e i Nuovi Dei della tecnologia. Ricky Whittle interpreta l’ex galeotto Shadow Moon, un uomo a servizio del misterioso Mr. Wednesday, interpretato da Ian McShane (Deadwood, John Wick) – che scoprirà, non solo che il suo carismatico ma inaffidabile capo in realtà è il Dio norreno Odino, ma anche che è…suo padre.

Nella terza stagione, Shadow cerca disperatamente di sfuggire a questo destino andando ad abitare nell’idilliaca e nevosa cittadina di Lakeside, in Wisconsin, e di creare il proprio destino da sé, guidato dagli dèi della sua stirpe, gli Orishas. Scoprirà presto che le acque apparentemente calme della cittadina hanno sorgenti profonde, oscure, dalle quali non puoi scappare solo perché sei un dio. L’unica scelta – ed una scelta obbligata – è decidere che tipo di dio essere.

Il 15 gennaio è la volta di “James May: Oh Cook!”. James May: Oh Cook è una serie non-fiction Amazon Original in sette episodi con James May. La serie sarà basata sul primo libro di ricette di James intitolato ‘Oh Cook!: 60 easy recipes that any idiot can make’. Si tratta di una serie che parla di cucina ma vista dalla prospettiva di qualcuno che non sa veramente cucinare. Ogni episodio sarà dedicato a uno specifico tema culinario come ad esempio la pasta, i classici da pub, il cibo indiano, le torte, gli arrosti, e in ognuno verranno presentate tre ricette oltre ad alcuni piatti facili e veloci da preparare direttamente con gli elementi immancabili in tutte le dispense.

“Star Trek: Lower Decks” sarà disponibile dal 22 gennaio. Creata dal vincitore dell’Emmy Mike McMahan (Rick e Morty, Solar Opposites), la nuova serie animata in dieci episodi “Star Trek: Lower Decks” si svolge nel 2380 e si concentra sull’equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. Ensigns Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi devono incastrare i loro compiti e le loro vite sociali, spesso mentre la navicella è scossa da una moltitutidine di anomalie galattiche.

FILM IN ARRIVO A GENNAIO SU PRIME VIDEO

Dal 3 gennaio è arrivato su Amazon Prime Video l’atteso “I am Greta”, il documentario dedicato alla giovane attivista svedese Greta Thunberg. Racconta, attraverso filmati inediti, la sua storia dallo sciopero scolastico solitario per una giustizia climatica fuori dal parlamento svedese, fino al viaggio in barca a vela nell’Oceano Atlantico per raggiungere New York e parlare all’ONU durante il Summit sul clima.

Dal 4 gennaio è disponibile il thriller “La Stanza”, una pellicola che mette a fuoco i segreti di tre personaggi, Stella, Giulio e Sandro, interpretati rispettivamente da Camilla Filippi, Guido Caprino ed Edoardo Pesce. Giulio è lo sconosciuto che incontra Stella nel momento in cui lei vorrebbe togliersi la vita e il suo arrivo rimette in gioco tutta la sua storia e quella dell’uomo che le ha spezzato il cuore.

Dall’8 gennaio, invece, sarà disponibile “Sul più bello”, un racconto sull’adolescenza, l’amicizia, la delusione, la malattia, la speranza e i pregiudizi e, dal 15 gennaio “One Night in Miami”, un racconto ispirato alla storica notte che Malcom X, Muhammad Ali, Jim Brown e Sam Cook hanno passato insieme, una panoramica delle lotte affrontate da ciascuno e del ruolo che hanno avuto nel movimento per i diritti civili e la rivoluzione culturale.

Altri due titoli da non perdere sono, dal 20 gennaio, “Sai tenere un segreto” e, dal 25 gennaio, la commedia francese “Forte” e la commedia musicale con i successi di Raffaella Carrà “Ballo Ballo”.

NUOVI FILM IN ARRIVO

Un piedipiatti a Beverly Hills | 1 gennaio

Un piedipiatti a Beverly Hills II | 1 gennaio

Downsizing – Vivere alla grande | 1 gennaio

Footloose | 1 gennaio

Jack Reacher: Punto di non ritorno | 1 gennaio

Mission: Impossible – Rogue Nation | 1 gennaio

Paddington 2 | 1 gennaio

Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra | 1 gennaio

Terminator Genisys | 1 gennaio

Terminator Salvation | 1 gennaio

Il codice da Vinci | 1 gennaio

SpongeBob – Amici in fuga | 1 gennaio

Transformers – L’ultimo cavaliere | 1 gennaio

Yu-Gi-Oh! The Movie | 1 gennaio

Sul Più Bello | 8 gennaio

Padrenostro | 10 gennaio

Unfriended: Dark Web | 11 gennaio

La Befana vien di notte | 12 gennaio

Metti la nonna in freezer | 15 gennaio

La saga di Lupin (17 film tra cui Lupin e il tesoro del Titanic e Il dizionario di Napoleone) | 15 Gennaio

Domani è un altro giorno | 29 gennaio

NUOVE SERIE IN ARRIVO

Goblin Slayer! – la prima stagione per la prima volta doppiato in italiano | 1 gennaio

Inuyasha – dalla stagione 5 alla 7 | 1 gennaio

Made in Abyss – la prima stagione per la prima volta doppiato in italiano | 1 gennaio

Supernatural – la tredicesima stagione | 1 gennaio

Law & Order: Unità Speciale – dalla stagione 11 alla 13 | 15 gennaio

Le avventure di Lupin III – la prima stagione | 15 gennaio

Le nuove avventure di Lupin III – la prima stagione | 15 gennaio

Mr. Robot – la quarta stagione | 15 gennaio

South Park – la ventitreesima stagione | 21 gennaio

FILM IN SCADENZA

Rocketman | fino al 1 gennaio

Quo Vado? | fino al 7 gennaio

Perfetti sconosciuti | fino al 10 gennaio

Il Grinch | fino al 19 gennaio

Tiramisù | fino al 24 gennaio

Macchine mortali | fino al 26 gennaio

Compagni di scuola | fino al 31 gennaio

Bianco, Rosso E Verdone | fino al 31 gennaio

Puoi baciare lo sposo | fino al 31 gennaio

Il Ciclone | fino al 31 gennaio

SERIE IN SCADENZA

La signora in giallo – le prime otto stagioni | fino al 14 gennaio

Scandal – le sette stagioni | fino al 29 gennaio

Justified – le sei stagioni | fino al 31 gennaio

The Shield – le sette stagioni | fino al 31 gennaio

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.