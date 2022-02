Nintendo Switch ha già venduto più della Wii

Nintendo Switch ha avuto un trimestre festivo relativamente forte, con 10,67 milioni di unità spedite tra ottobre e dicembre, nonostante la carenza globale di semiconduttori. Tuttavia, la vera notizia è un’altra: con 103,54 milioni di unità spedite l’ibrida di Nintendo ha battuto in meno di cinque anni le vendite complessive di Nintendo Wii, che si è fermato a 101,63 milioni di unità vendute.

I dati su base annua registrano un calo delle spedizioni dell’8%, anche se Nintendo è stata meno colpita dai problemi della catena di approvvigionamento rispetto ad altri competitor. Sony, ad esempio, ha annunciato ieri di aver venduto solo 3,9 milioni di console PlayStation 5 nello stesso periodo. Da notare che Nintendo ha anche lanciato il nuovo modello OLED di Switch lo scorso trimestre, con il colosso che ha affermato un lancio molto positivo.

Nintendo, tuttavia, ha ulteriormente rivisto le sue previsioni per le spedizioni di Switch in calo di un milione di unità per l’anno fiscale, tanto che ora prevede di spedire 23 milioni di consolle, rispetto alle 24 milioni previste a novembre, che a sua volta era una ulteriore revisione al ribasso dalle precedenti stime di 25,5 milioni. Ed allora, si stima che Nintendo dovrà spedire poco più di quattro milioni di unità nell’attuale periodo di tre mesi per soddisfare le nuove previsioni.

Sul fronte software, i remake di Pokémon Diamante e Perla hanno venduto molto bene con 13,97 milioni di unità, mentre Mario Party Superstars ha venduto 5,43 milioni di unità, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ha venduto 3,85 milioni e Metroid Dread ha venduto 2,74 milioni, un risultato importante per il franchise storicamente di nicchia.

Nintendo ha appena rilasciato il ben accolto Pokémon Legends: Arceus , che dovrebbe aiutare a incrementare le vendite di software in questo trimestre, ma l’unico altro titolo first party importante sul calendario è Kirby e la Terra Dimenticata, in uscita a marzo.