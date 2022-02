Starlink svela internet satellitare veloce da 500 dollari al mese

SpaceX di Elon Musk ha svelato un nuovo piano per il servizio di internet satellitare Starlink con prestazioni più elevate ma prezzi che fanno lacrimare gli occhi: si chiama Starlink Premium, offre una velocità di navigazione compresa tra 150 e 500 Mbps con una latenza di 20-40 millisecondi. Per intenderci, la versione base viaggia a 50-250 Mbps con medesima latenza, mentre per quanto riguarda la velocità di upload parliamo di 10-20 Mbps per questa versione e 20-40 Mbps per il pacchetto Premium.

Quindi in sostanza le prestazioni raddoppiano, ma non è quello che accade al prezzo, che invece è stato quintuplicato. Mentre la versione Standard costa 99 dollari al mese (circa 87 euro) per Starlink Premium ce ne vogliono 500 (circa 440 euro), ai quali si devono aggiungere altri 2.500 dollari (circa 2.200 €) per la nuova antenna e le altri componenti hardware tra cui una parabola Premium che necessita di un deposito cauzionale di 500 dollari. Anche qui siamo in netto rialzo rispetto ai 499 dollari del piano base necessari per dotarsi di tutto l’occorrente per navigare con l’internet via satellite.

SpaceX spiega che questo nuovo servizio funziona meglio «in condizioni meteorologiche estreme» e che i clienti che si abbonano possono fare affidamento a un servizio clienti prioritario attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. E ci mancherebbe altro, tanto più che al momento pare sia l’unica opzione Internet ad alta velocità disponibile per molti luoghi remoti, dove questa eventuale protezione aggiuntiva per gli agenti atmosferici potrà effettivamente tornare utile.

Ricordiamo che la flotta di satelliti Starlink sarà composta da circa 4.400 satelliti, di cui 2.000 sono già stati lanciati. L’azienda ha annunciato la fine della versione beta lo scorso ottobre e più di recente ha presentato una nuova parabola satellitare di forma rettangolare, molto più piccola di quella circolare utilizzata in precedenza. Per il pacchetto Premium, le cui consegne partiranno nel secondo trimestre dell’anno, pare sia la stessa, ma più grande perché deve garantire la larghezza di banda per le operazioni «anche durante i periodi di picco di utilizzo della rete».

