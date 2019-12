Nokia C1, ecco lo smartphone Android Go da 50 euro

E alla fine è arrivato lo smartphone Android di Nokia super economico. Lo ha presentato HMD nei giorni scorsi. Prende il nome di Nokia C1 e sarà un terminale Android Go per i mercati emergenti. In Kenya il prezzo del telefono è di soli KES 6.000, circa 53 euro.

Lo smartphone propone uno schermo da 5,45 pollici con risoluzione di 480 x 960 pixel, con rapporto dello schermo 18:9. Al suo interno una CPU quad-core a 1,3 GHz (probabilmente MediaTek) e 1 GB di RAM.

Si tratta di caratteristiche certamente non top di gamma, ma che comunque permetteranno al terminale di girare in modo fluido, proprio grazie ad Android Go. Ancora, tra le altre caratteristiche la memoria interna da 16 GB, espandibile con microSD fino a 64 GB.

Reparto multimediale affidato ad una fotocamera posteriore da 5 megapixel con autofocus, f/2.4, flash LED, oltre ad una fotocamera frontale da 5 megapixel con flash LED. La connettività è affidata al supporto 3G, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, e micro USB.

Nokia C1 è un terminale dalle dimensioni e dal peso contenuto: 155 grammi per dimensioni di 147,6 x 71,4 x 8,7 mm, con una batteria da ben 2500 mAh.

Tra le altre caratteristiche, Nokia C1 propone il supporto alla doppia SIM. C’è anche il jack per cuffie da 3,5 mm, che può essere utilizzato per ascoltare MP3 e radio FM, anche se n confezione non saranno presenti le gli auricolari.

Ad affiancare C1 anche il Nokia 2.3, che sarà lanciato sempre in Kenya, ma che costerà il doppio del prezzo del C1. Tuttavia, quest’ultimo eseguirà la versione completa di Android.