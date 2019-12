Borsa tracolla Belkin per laptop, prezzo ancora basso: 31 € invece di 70 €

Belkin è nota per produrre accessori di qualità, tra cui anche custodie e borse. Una di queste per un laptop da 15,6 pollici è oggi in vera e propria liquidazione su Amazon: ieri era sceso a 12,67 euro, il prezzo di una borsa… da supermercato mentre oggi la trovate con un grande sconto a 31 Euro per i clienti privati e 24,99 Euro Iva compresa per i clienti Business

Stiamo parlando della Belkin Active Pro, una borsa tracolla che nasce per trasportare e proteggere un laptop con schermo fino a 15,6”. È realizzata in ottimo materiale antistrappo con all’interno uno strato anti pioggia che la rende impermeabile. Ha scomparti organizzativi interni per accessori quali smartphone, biglietti da visita o penne, e tasche esterne per l’utilizzo di batterie esterne per la ricarica o per accedere rapidamente ad una bottiglia d’acqua.

Il design è a “fisarmonica”, quindi con carica dall’alto. È rigida a sufficienza per restare mi piedi, la cinghia è in materiale sintetico così come la maniglia imbottita. Si può anche agganciare ad un trolley o ad una valigia ed è dotata anche di un sistema a bade riflettenti e di un aggancio per la luce per la bicicletta. In questo modo può essere collocata sulle spalle o messa su un portapacchi della vostra due ruote, così da poter viaggiare anche di notte in sicurezza.

Questa borsa, che è recentemente uscita di produzione, costava al lancio 70 euro, un prezzo adeguato per la classe del prodotto e il marchio. Ora costa circa 25 o 31 Euro, un prezzo ottimo per un accessorio di questo livello.

