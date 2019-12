iFixit smonta il Mac Pro 2019 e ci grattugia il formaggio

Può il Mac Pro grattugiare il formaggio? iFixit se l’è chiesto e durante il suo smontaggio di rito ha fatto qualche prova con quale risultato? Procediamo per ordine.

Il tradizionale “teardowno dell’ultimo arrivato dei prodotti Apple: il Mac Pro 2019 non è così sorprendente come quello di altri prodotti perché la macchina nasce per essere modulare. Si vede quindi come accedere all’interno (basta semplicemente sollevare il fermo superiore, quindi ruotarlo a sinistra per sbloccare la scocca e sollevare quest’ultima verticalmente) e dimostra che l’accesso è molto semplice: aggiungere RAM, schede video e altri componenti. è una procedura trasparente. Ha quattro slot a doppia larghezza, tre slot a larghezza singola e uno slot a mezza lunghezza preconfigurato con la scheda Apple I/O.

Il design di Mac Pro ruota intorno a un telaio in acciaio inossidabile in grado di accogliere una vasta gamma di componenti e configurazioni. Integrando piedini e maniglie, questa struttura sostiene l’intero sistema e offre comodi punti di inserimento per gli elementi interni.

La scheda logica ha due lati, rendendo pià semplice aggiungere e rimuovere componenti: da una parte si ha processore, grafica ed espansione, dall’altra archiviazione e memoria.

Molto interessante è il sistema termico particolarmente efficente. Yre ventole assiali convogliano l’aria silenziosamente su CPU e GPU, raffreddandole anche quando il carico di lavoro è particolarmente intenso. Dal lato opposto, un dissipatore aspira l’aria verso memoria, archiviazione e alimentazione, per poi espellerla dal retro della macchina.

Gi ingegneri di Apple Chris Ligtenberg e John Ternus hanno spiegato a Popular Mechanics peculiarità delle ventole (progettate da Apple stessa perché a quanto pare quelle in commercio erano troppo rumorose) e del design del case esterno con pattern tridimensionali: una rete di cavità semisferiche che, interconnesse tra loro, che aumenta la superficie utilie ottimizzando il flusso di aria e la rigidità strutturale.

Poi nella parte finale del suo test, seguendo un meme che ormai si è diffuso su Internet, iFixit ha voluto provare a grattugiare del formaggio con i fori per la ventilazione. Infatti, come ben noto, il Mac Pro è stato largamente paragonato proprio ad una grattugia per il formaggio. La risposta è che il Mac Pro è largamente superiore come macchina da lavoro rispetto al ruolo da accessorio da cucina. Il formaggio infatti più che grattugiarlo lo spappola e sopratutto non lo restituisce…

