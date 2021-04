Nokia aggiorna gli smartphone serie X, G e C

HMD Global, la casa dei telefoni e accessori Nokia, ha annunciato sei nuovi smartphone – Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G10, Nokia C20 e Nokia C10, quest’ultimo però non commercializzato in Italia – che sono stati razionalizzati in tre linee distinte: la serie X top di gamma, la serie G per i medio-gamma e la serie C con i più economici, tutti con la promessa di ricevere aggiornamenti software continui e puntuali.

«Quello di oggi è più importante di un normale lancio di prodotto» spiega Florian Seiche, CEO di HMD Global. «Gli ultimi dodici mesi sono stati senza dubbio impegnativi (per via del coronavirus, ndr) ma ci hanno anche consentito di fermarci, pensare e prepararci per il prossimo grande passo nel nostro viaggio. In quanto azienda finlandese, il nostro approccio alla tecnologia e al business è human-first e si riflette in questa nuova gamma di smartphone. Vogliamo che le persone amino i loro telefoni».

Nokia X20 e Nokia X10

Sono i più costosi della linea sebbene l’azienda dica che «vanno oltre i limiti della fascia media, offrendo esperienze e qualità ben al di sopra del loro prezzo». Entrambi sono alimentati dal processore Qualcomm Snapdragon 480 che promette alte prestazioni e connettività 5G e usano l’interfaccia pulita di Android One in versione 11. Montano ottiche ZEISS controllate dall’AI, uno schermo da 6,67″ con risoluzione Full HD+ e fotocamera anteriore nascosta nel display (è visibile solo il forellino) e sono venduti insieme a una cover compostabile al 100% per essere al contempo resistente e sostenibile.

Nokia X20 è dotato di una fotocamera frontale da 32 MP e di una fotocamera quadrupla da 64 MP sul retro con funzionalità Dual Sight che permette di attivare due fotocamere contemporaneamente in modo da poter catturare la stessa scena con due lunghezze focali differenti. Nokia X10 monta invece una fotocamera quadrupla da 48 MP con Cinematic capture. I prezzi partono da 329 euro per X10, disponibile in configurazione 6/64 GB, 6/128 GB e 4/128 GB, mentre i prezzi del Nokia X20 partono da 379 euro ed è disponibile in configurazione 6/128 GB oppure 8/128 GB.

Nokia G20 e Nokia G10

Entrambi i telefoni della gamma G sono caratterizzati da una durata della batteria di tre giorni che è anche la più lunga su uno smartphone Nokia. Promettono una maggiore sicurezza grazie allo sblocco facciale e delle impronte digitali laterale e usano un display a goccia da 6,5” con boost della luminosità. Nokia G20 incorpora una fotocamera da 48 MP, ampio spazio di archiviazione e audio surround OZO, mentre Nokia G10 dispone di tripla fotocamera posteriore con modalità di scatto potenziato da AI. Prezzi a partire da 149 euro per G10 (in versione 3/32 GB e 4/64 GB) e a partire da 179 euro per G20 in configurazione da 4/64 GB e 4/128 GB.

Nokia C20 e Nokia C10

Scendendo di prezzo dai modelli Nokia X e G, la serie C come dicevamo rende maggiormente accessibile la tecnologia tipica degli smartphone di alta qualità. I due nuovi telefoni presentano caratteristiche molto apprezzate dai clienti Nokia come l’ampio display HD+ da 6.5” e Android 11 in Edizione Go che aggiunge fino al 20% di velocità in più. Il prezzo del Nokia C20 parte da 109 euro ed è disponibile in due configurazioni: 1 GB di RAM e 16 GB di capacità oppure 2 GB di RAM e 32 GB di capacità. Il modello Nokia C10 invece, come dicevamo in apertura, non sarà commercializzato in Italia.

