La placca maniglia Smartair imax di Assa Abloy apre con Bluetooth e RFID

Per aumentare la sicurezza di tutte le porte – sia esterne sia interne – utilizzate con frequenza, sono necessarie soluzioni di accesso in grado di coniugare robustezza e un utilizzo intelligernte, una risposta la fornisce la nuova placca maniglia SMARTair i-max di ASSA ABLOY (azienda che comprende anche il marchio Yale) che garantisce che solo gli utenti autorizzati transitino attraverso questi accessi mediante una serie di credenziali, comprese le chiavi virtuali memorizzate su smartphone.

L’installazione è rapida e senza fili e può sia essere la base dell”implementazione della soluzione SMARTair i-max o l’estensione di un sistema di controllo accessi SMARTair già presente.

La nuova placca maniglia SMARTair i-max è dotata di lettore RFID integrato e compatibilità Bluetooth, l gestiscel’apertura e la chiusura delle porte ad alto traffico, come in università e scuole; ospedali e case di cura; uffici e spazi di coworking; complessi residenziali e grandi condomini; edifici pubblici come uffici governativi, centri sportivi e biblioteche. La placca maniglia è disponibile anche con rivestimento antibatterico, adatta per ambienti sanitari e altri ambienti in cui sono necessarie precauzioni igieniche.

È alimentata a batteria e funziona con tutte le tecnologie di credenziali di prossimità standard, tra cui MIFARE, DESFire e iCLASS. Un tastierino a codice integrato opzionale offre l’opportunità di aggiungere un ulteriore livello di sicurezza con l’autenticazione a più fattori. È inoltre possibile specificare le singole porte da aprire con la verifica del PIN o delle credenziali o con entrambe.

E’ inoltre disponibile una varietà di finiture contemporanee e tipologie di maniglia, sino a un massimo di sedici combinazioni. Un LED multicolore fornisce segnali di avvertimento visivo.

SMARTair i-max si adatta a porte in vetro, legno o alluminio, comprese porte tagliafuoco e uscite di emergenza, ed è disponibile per i profili delle porte europee, scandinave, finlandesi e australiane. È inoltre compatibile con tutte le opzioni di gestione del sistema SMARTair:

Standalone, per funzionalità di controllo accessi di base

Update on Card

Openow e Pro Wireless Online, per la gestione in tempo reale di ogni porta e utente dell’impianto

La placca maniglia i-max dialoga anche con l’app mobile SMARTair per apertura da remoto e l’app mobile SMARTair OpenowTM. Grazie a Openow, non sono necessarie card o credenziali fob: è sufficiente memorizzare sul proprio smartphone chiavi virtuali sicure che possono essere emesse, modificate o annullate in qualsiasi momento.

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul sistema SMARTair vi rimandiamo a questa pagina del sito Assa Abloy.