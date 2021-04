Intel usa MacBook Pro per mostrare il migliore processore al mondo

Il rapporto tra Apple e Intel è quantomeno complicato, senza dubbio di amore e odio: nelle scorse settimane il colosso dei processori ha sbeffeggiato i Mac con Apple Silicon M1: ora a distanza di pochi giorni Intel impiega un MacBook Pro per la pubblicità del migliore processore al mondo. Tra l’altro un modello che Apple nemmeno impiega nelle sue macchine.

La campagna pubblicitaria rivolta ai social è apparsa anche su Reddit. Nella foto il logo Apple nel coperchio non risulta visibile, in ogni caso ingrandendo su trackpad e tastiera si scopre facilmente che si tratta proprio di un MacBook Pro. Non solo: il giovane uomo raffigurato è circondato da un ecosistema Apple: MacBook Pro, Magic Mouse sotto le dita e anche le cuffie Beats alle orecchie. Tutto questo risulta però meglio visibile nel catalogo di immagini GettyImages dove è stata acquistata la fotografia impiegata per questa pubblicità.

Secondo Intel il migliore processore al mondo «In un portatile sottile e leggero», come lo è in effetti MacBook Pro, è il modello Core i7-1185G7 rilasciato verso la fine dello scorso anno, quasi in contemporanea con i primi processori Apple Silicon M1. Secondo quanto rileva 9to5Mac, un’altra nota ironica di questa campagna è che il primo processore Apple Silicon M1 per computer di fascia medio-bassa di Cupertino supera nei test di benchmark per velocità e prestazioni il Core i7 di 11esima generazione qui pubblicizzato.

Vero è che i computer Apple, per eleganza e pulizia del design, spesso vengono impiegati in numerose pubblicità, a volte anche in quelle di marchi e prodotti che per questione di immagine dovrebbero usare tutt’altro. Potrebbe trattarsi di un altro piccolo errore della società di pubblicità, o del grafico incaricato del progetto, come è avvenuto con un altro portatile Apple mostrato più bello e con cornici più piccole. Secondo altri invece, dopo i confronti che mettono in cattiva luce i Mac M1, questa pubblicità è una mano tesa a Cupertino per possibili future collaborazioni, magari per produrre i chip Apple Mx nelle fonderie intel.

Macitynet ha recensito Mac mini con processore Apple M1 in questo articolo, mentre qui trovate la recensione di MacBook Pro 13″ M1. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano dei Mac ARM con processore Apple Silicon M1 si parte da questa pagina.