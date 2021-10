Nokia T20 è il tablet Android con super batteria

HMD Global ha riportato con successo il marchio Nokia nel mercato degli smartphone Android: ora la società presenta Nokia T20, il suo primo tablet con lo storico marchio finlandese. La strategia non cambia: al design essenziale, in stile nord europeo, si affiancano specifiche e funzioni calibrate con cura per offrire massima versatilità agli utenti, contenendo il prezzo finale.

Lungo il perimetro sono visibili bordi un po’ spessi ma uniformi intorno al generoso schermo da 10,4” con risoluzione 2K, pari a 2.000 x 1.200 pixel. Funziona con processore Unisoc Tiger T610 octa core di cui due core A75 e sei core A55, entrambi con frequenza massima di funzionamento di 1,8GHz. A seconda del modello può contare su 3GB o 4GB di memoria RAM, mentre lo spazio di archiviazione è di 32GB oppure 64GB. Grazie alla presenza dell’alloggiamento MicroSD lo spazio a disposizione dell’utente può essere espanso fino di altri 512GB.

In Nokia T20 oltre al display spiccano il robusto chassis realizzato in alluminio e una generosa batteria da ben 8.200mAh. Il costruttore dichiara 15 ore di navigazione sul web, sette ore di chiamate oppure 10 ore di visione di film prima di dover effettuare la ricarica. L’alimentatore USB-C incluso nella confezione offre una potenza di 10W, ma occorre ricordare che è possibile ridurre i tempi di ricarica acquistando separatamente un alimentatore più potente: Nokia T20 supporta infatti la ricarica fino a 15W.

Per assicurare comunicazioni e videochiamate efficaci sia per il lavoro che nel tempo libero, il tablet mette a disposizione una fotocamera sul retro da 8MP con messa a fuoco automatica e flash LED, mentre quella frontale è da 5MP. L’audio è riprodotto da due speaker stereo amplificati, mentre il parlato è raccolto da due microfoni. Come accade da anni per gli smartphone Android Nokia, HMD Global garantisce due anni di aggiornamenti del sistema operativo Android oltre a tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili.

Questo tablet si unisce all’ampia flotta di dispositivi Android Recommended (AER) che soddisfano i requisiti aziendali di Google: funziona anche con HMD Enable Pro, la soluzione di gestione della mobilità aziendale, facile da usare tramite un’unica interfaccia.

Nokia T20: prezzi e disponibilità

Il tablet Nokia T20 sarà disponibile in Italia a partire da metà ottobre al prezzo di 239 euro nella versione Wi-Fi (configurazione 4GB/64GB) e 249 euro in quella LTE (configurazione 4GB/64GB).

