Apple Store fuori servizio in vista dei preordini Apple Watch 7

Oggi è il gran giorno di Apple Watch 7: in vista dell’inizio preordini del nuovo indossabile di Cupertino, gli Apple Store online in Italia e nel mondo sono fuori servizio per l’aggiornamento di rito.

Al contrario delle anticipazioni che indicavano un cambio di design sostanziale, Apple ha rivisto solo leggermente l’estetica del suo smartwatch, ora con angoli più smussati e arrotondati, soprattutto per quanto riguarda il vetro di protezione e lo schermo, che ora si estende curvato sul perimetro aumentando l’area visibile fino ai bordi.

Lo schermo più ampio offre maggiore leggibilità e facilità d’uso: Apple ha sfruttato questa caratteristica con due nuovi quadranti esclusivi battezzati Contour e Modular Duo. L’autonomia rimane quella standard del modello precedente pari a 18 ore, ma in questo modello arriva per la prima volta la ricerca più rapida del 33%. Migliora la resistenza alla polvere con certificazione IP6X, mentre l’impermeabilità è come sempre garantita fino alla profondità di 50 metri.

Tra le novità ricordiamo l’arrivo per la prima volta di una tastiera virtuale QWERTY completa, maggiore robustezza grazie al vetro del 50% più spesso, nuove funzioni complete per gli appassionati di bicicletta e tutte le novità apportate dal nuovo sistema operativo watchOS 8.

Per tutti i modelli di Apple Watch 7, inclusi i nuovi cinturini, i preordini iniziano alle ore 14 in Italia, orario entro il quale Apple Store online in Italia e nel mondo torneranno disponibili.

Ricordiamo che spesso Amazon offre tempi di spedizione e consegna inferiori rispetto persino ad Apple Store. Le due pagine di listini Amazon, da questo collegamento per Apple Watch 7 GPS e invece da quest’altra pagina per Apple Watch 7 con GPS + Cellular sono online e anticipano le configurazioni proposte al lancio.

Tutte le novità di Apple Watch Serie 7 sono in questo articolo, invece per tutte le novità di watchOS 8 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.