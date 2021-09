Nokia G50, il 5G conveniente con due giorni di autonomia

HMD Global, la società che detiene i diritti per costruire e commercializzare telefoni e smartphone Nokia, annuncia Nokia G50, presentato come il terminale 5G più conveniente della propria gamma con autonomia dichiarata che arriva fino a due giorni. «La nostra missione fin dal primo giorno è stata quella di rendere la tecnologia mobile di qualità accessibile a chiunque» dichiara Florian Seiche, CEO di HMD Global.

«Con Nokia G50 siamo orgogliosi di mettere il 5G nelle tasche di ancora più persone, supportati da partnership di rilievo per esperienze best-in-class. E non solo oggi, ma anche per gli anni a venire, grazie ai nostri regolari aggiornamenti software e ai materiali di qualità. Vogliamo che le persone tengano il loro smartphone più a lungo, combattendo la cultura dell’upgrade al fine di contribuire alla riduzione della nostra carbon footprint».

5G superveloce a prezzo contenuto

Con le reti 5G che dovrebbero coprire il 40% del mondo entro il 2024 gestendo il 25% di tutti i dati mobili, Nokia G50 è un telefono attrezzato per quello che verrà: equipaggiato con il chip Qualcomm Snapdragon 480 MP e progettato per ottimizzare la tecnologia futura, è pronto per il domani e 5G-ready al prezzo di 279 euro.

A prova di futuro

Che sia oggi o tra due anni, gli utenti possono contare sul fatto che Nokia G50 sarà aggiornato con il software più recente. È già pronto ad accogliere Android 12 e oltre per offrire sempre accesso alle funzioni più moderne. Gli aggiornamenti di sicurezza mensili sono garantiti per almeno tre anni, così le migliori idee e i momenti preferiti sono al sicuro. In più, grazie alla gestione dei dati in un data center con sede in Finlandia, la conformità alle severe normative europee, con il GDPR come fondamento, è garantita.

Qualità nordica

Con una durata della batteria di due giorni Nokia G50 può accompagnare l’utente anche nelle giornate più impegnative e, con la ricarica rapida a 18W, non si perde tempo attaccato alla presa di corrente. Inoltre il terminale ha anche una garanzia di due anni senza costi aggiuntivi.

Rimanendo fedele alle sue radici, Nokia G50 vanta la qualità costruttiva per cui sono noti i telefoni Nokia, avvolta in un design classico che non invecchia. Che tu ti stia aggiornando con corsi online o visualizzando immagini del pianeta Terra, il contenuto sarà nitido e chiaro sul display HD+ da 6,82”. Dotato di una fotocamera a tripla lente da 48MP con intelligenza artificiale, permette di catturare qualsiasi cosa, dalle meraviglie della natura agli scatti di amici e famiglia, in qualsiasi condizione di luce.

È anche possibile personalizzare le foto con la funzione di watermarking – ideale per mettere un timbro sulle proprie immagini o semplicemente per ottimizzare le foto per i social media. Anche i migliori selfie non andranno persi grazie alla tecnologia di stabilizzazione video che assicura una inquadratura ferma anche quando il braccio non lo è.

Con il nuovo smartphone sono presentati anche gli auricolari Nokia Clarity Earbuds con colori abbinati, ora anche dotati di Google fast pair per un’esperienza ottimale. I doppi microfoni con tecnologia di cancellazione del rumore ambientale (ENC) Qualcomm cVc lavorano per ridurre l’eco e il rumore di fondo indesiderato, assicurando un ascolto chiaro anche in movimento, mentre la compatibilità Bluetooth 5.2 facilita il passaggio da un auricolare all’altro in quanto collegati individualmente al telefono. Sono indicati anche per videogiochi e visione di film e video grazie alla tecnologia a bassa latenza che riduce al minimo il ritardo.

Spotify e VPN inclusi

Spotify darà ai proprietari del Nokia G50 l’accesso a 70 milioni di brani e 2,9 milioni di podcast out of the box. Inoltre, per una maggiore sicurezza contro il malware, ExpressVPN sarà disponibile sul Nokia G50 con una prova gratuita di 30 giorni.

Nokia G50: prezzi e disponibilità

Nokia G50 è disponibile in preordine da questa pagina di Amazon nei colori Midnight Sun e Ocean Blue nella variante 4/128 a 269,99 euro: la disponibilità è indicata per l’11 ottobre.