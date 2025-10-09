Pluribus, un trailer della serie su Apple TV Plus dal creatore di Breaking Bad

Apple TV+ ha diffuso un nuovo trailer di Pluribus, serie fantascientifica che arriverà il 7 novembre e che è stata creata da Vince Gilligan, sceneggiatore, produttore televisivo e regista statunitense, noto per essere – tra le altre cose – il creatore della serie televisiva Breaking Bad, oltre ad aver lavorato come regista e sceneggiatore di alcuni episodi di X-Files.

“La persona più infelice della Terra deve salvare il mondo dalla felicità”, si legge nella descrizione. Gilligan ha descritto la serie come un mix di “Ai confini della Realtà” e “X‑Files, ambientata in una città chiamata “Albuquerque” che è tuttavia diversa da quella reale – un mondo che cambia bruscamente nel primo episodio, dando vita a conseguenze sorprendentemente intensi nelle puntate successive.

La serie vede come protagonista Rhea Seehorn (che in precedenza ha lavorato con Gilligan nella serie Better Call Saul ottenendo ude nomination agli Emmy per la sua performance).

Con una seconda stagione già prevista, “Pluribus” è descritta come “una serie spiazzante nella quale la persona più infelice sulla Terra deve salvare il mondo dalla felicità”. Oltre a Seehorn, le serie vede tra le star, Karolina Wydra (“Sneaky Pete”) e Carlos Manuel Vesga (“Il sequestro del volo 601”), e le guest star Miriam Shor (“American Fiction”) e Samba Schutte (“Our Flag Means Death”)

Pluribus ha già fatto discutere grazie per un precedente teaser controverso: un’immagine potente che rovescia le aspettative. Il concetto di un agente patogeno che non provoca malattia ma felicità contagiosa — in un’epoca post‑pandemica — risulta disturbante proprio per la sua inconsueta prospettiva finale. Il meccanismo narrativo, volutamente ambiguo e metaforico, punta a stimolare pensieri più che fornire risposte.

Tutto su Apple TV+

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme di streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili da questa pagina di macitynet.