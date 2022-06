NordVPN ora può essere combinato con NordPass e NordLocker

Se non volete comprare soltanto la veloce NordVPN, sappiate che al momento è possibile acquistarla in combinato con NordPass e NordLocker attraverso alcuni pacchetti scontati fino al 68%.

Cos’è la VPN

La virtual private network (VPN) è appunto una rete virtuale privata che rende (parzialmente) anonima l’attività dell’utente mentre naviga online, modificando alcuni parametri che solitamente consentono di identificarlo quando ad esempio visita un sito. E’ di fatto un meccanisco che permette di mantenere al sicuro la privacy online e al contempo sblocca anche una serie di benefici aggiuntivi non trascurabili, come ad esempio la possibilità di accedere a contenuti e servizi altrimenti inaccessibili (come il catalogo Netflix o Prime Video disponibili in altri paesi), una navigazione più sicura e protetta specie nel caso di connessioni con reti Wi-Fi aperte, e download più rapidi grazie ad un’ottimizzazione dei server da cui vengono scaricati i file.

Perché scegliere NordVPN

Di NordVPN abbiamo già parlato altre volte in passato. E’ tra le più veloci del suo genere perché usa il NordLynx, un protocollo di trasmissione dati proprietario capace di garantire non solo un’eccezionale velocità di navigazione e alte prestazioni, ma anche un livello di privacy particolarmente elevato. Siamo tornati a scriverne di recente in occasione del lancio della funzione Threat Protection che protegge l’utente da popup intrusivi, popunder e altri tipi di annunci potenzialmente dannosi salvaguardando contemporaneamente i dispositivi da web tracker, malware e download di file sospetti.

Se volete sapere tutto quel che c’è da sapere su NordVPN vi consigliamo di leggere la nostra recensione.

La promozione

Se siete arrivati fin qui e state valutando di acquistare NordVPN, sappiate che al momento è attiva una promozione che permette di risparmiare fino al 68% sull’acquisto della VPN, anche in combinazione con altri servizi. Oltre al piano Standard che appunto offre la sola VPN (con il suo antivirus e le opzioni per bloccare annunci e tracker online), è possibile scegliere il pacchetto Plus che aggiunge il pratico gestore password NordPass e il relativo Data Breach Scanner, oppure il pacchetto Completo che a tutto questo aggiunge anche 1 TB di spazio di archiviazione cloud protetto dallo strumento di crittografia NordLocker.

Facendo l’ordine adesso i prezzi rimangono bloccati per due anni come segue:

Standard: solo VPN: 2,89 EUR (al mese)

Plus: NordVPN + NordPass: 3,49 EUR (al mese)

Completo: NordVPN + NordPass + NordLocker: 4,69 EUR (al mese)

Va tenuto conto che la nuova funzione Threat Protection è inclusa con ciascuno dei tre pacchetti e chi sceglie uno di questi aumenta il risparmio perché allo stato attuale il NordPass costa circa il 50% in meno rispetto al prezzo di acquisto del singolo servizio mentre il NordLocker offre 100 volte più spazio di archiviazione ad un prezzo ancora più basso del normale.