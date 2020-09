LG Velvet vi regala il Dual Screen e risparmate 250 euro

Fino al 15 ottobre prossimo acquistando LG Velvet riceverete in omaggio LG Dual Screen e una cover protettiva. Questo vuol dire che il solo acquisto del terminale vi darà accesso all’esperienza del doppio schermo. Ecco i dettagli della promozione.

LG Velvet è lo smartphone dal design piuttosto elegante e raffinato pensato per la creazione di contenuti, e per la produttività. Grazie alla custodia Dual Screen permette un versante multitasking ancor più importante, e oggi l’offerta diventa ancor più conveniente. La nuova promozione LG è da non farsi sfuggire.

Fino al 15 ottobre LG offre in regalo l’esclusivo accessorio Dual Screen e una pratica cover protettiva a tutti coloro acquisteranno Velvet nei principali negozi di elettronica e telefonia mobile.

Ricordiamo che il Dual Screen è un secondo display da 6,8 pollici con tecnologia OLED identico al display principale di Velvet. Il valore commerciale di questo accessorio è di 249,90 euro. Una volta agganciato a Velvet, permette di usare due app simultaneamente, una su ciascuno schermo. Per esempio è possibile chattare sul display principale mentre si guarda la partita sul dual screen, oppure usare i social network e contemporaneamente fissare un appuntamento in calendario, magari mentre si leggono le e-mail. Collegato al Dual Screen, Velvet si trasforma in una console portatile in cui il secondo schermo funziona come un pad virtuale personalizzabile. Le possibili combinazioni sono potenzialmente infinite per uno smartphone che diventa il perfetto alleato anche per lo smart-working, grazie inoltre al supporto delle penne attive.

Per accedere alla promozione è sufficiente registrare i dati di acquisto sul sito www.lgforyou.it entro quindici giorni per poter così ricevere il regalo direttamente a casa. La promozione è valida fino al 15 ottobre nei negozi TIM e nei principali negozi di elettronica di consumo e fino al 10 ottobre sul portale Amazon.it, dove LG Velvet ha prezzo inferiore a 530 euro.