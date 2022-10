Nothing lancia Ear (stick), gli auricolari in tubetto

Annunciati già diverse settimane addietro, Nothing lancia anche in Italia Ear (stick), gli auricolari con un design ergonomico progettato per offrire un maggiore comfort. La particolarità sta anche nel case, un vero e proprio tubetto.

Ear (stick) si propongono di offrire un sound potente grazie al driver personalizzato da 12.6 mm e alla funzione Bass Lock. Questa, viene affiancata dalla tecnologia Clear Voice, migliorata. Il tutto contenuto in una custodia dal design unico e compatto.

Grazie ad un design half in-ear, come quello di AirPods standard, gli Ear (stick) offrono una nuova opzione all’interno dell’ecosistema audio di Nothing, diversi da Ear (1), il tutto in una custodia cilindrica e compatta che si rifà alla silhouette dei cosmetici. Gli auricolari si appoggiano all’interno dell’orecchio donando all’utente una sensazione di comfort. Gli Ear (stick) sono ergonomici e sono stati testati su oltre 100 persone. Ogni auricolari pesa solo 4.4g, così da risultare praticamente invisibile durante tutto l’ascolto.

Al loro interno si fregiano anche di magneti di fascia alta e, avendo potenziato il diaframma, la qualità del suono – spiega la società – rimane stabile anche alle massime e minime frequenze.

Gli Ear (stick) sono dotati di una nuova antenna che si trova più lontano rispetto al viso per minimizzare le interruzioni di segnale. Quando si utilizza un gioco su Phone (1), si passa automaticamente alla modalità low lag per avere un suono più nitido e in perfetta sincronia con la grafica. Si connette facilmente con qualsiasi dispositivo Android dotato di Fast Pair.

Gli auricolari offrono controlli manuali, che si trovano su ogni auricolare e funzionano anche con le dita bagnate. Gli utenti possono premere sul gambo dell’auricolare per attivare play, mettere in pausa, saltare le canzoni, attivare l’assistente vocale e cambiare il volume.

Quanto ad autonomia, gli auricolari Ear (stick) durano tutto il giorno, alimentati da una custodia ergonomica studiata per entrare in tasca. Hanno una durata di batteria fino a 7 ore di ascolto e fino a 3 ore se si telefona attraverso gli auricolari. La custodia garantisce 22 ulteriori ore di ricarica per poter ricaricare velocemente ovunque. In ogni caso supportano la ricarica rapida: bastano 10 minuti di ricarica per 2 ore extra di ascolto.

Disponibilità e prezzo

Le vendite degli auricolari Ear (stick) apriranno il 4 novembre 2022 alle ore 11:30 in oltre 40 paesi, inclusa l’Italia. Saranno disponibili anche su Amazon direttamente a questo indirizzo. Il Phone (1), ricordiamo, si acquista direttamente su Amazon a questo indirizzo.