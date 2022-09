Un primo sguardo agli Ear (stick), il nuovo prodotto di Nothing

Dopo essere entrata nel mercato smartphone con Nothing Phone, l’azienda londinese consumer tech Nothing ha svelato per la prima volta gli Ear (stick), il nuovo device del suo catalogo di prodotti audio. Ecco le prime foto.

Si tratta di nuovi auricolari, questa volta soprannominati Ear (stick), che arriveranno entro la fine dell’anno, e che probabilmente prendono il nome per via della forma del case.

Il brand li presenta come articolarti ultra leggeri e caratterizzati da un design ergonomico, studiati per risultare massimamente confortevoli, in grado di adattarsi perfettamente alle orecchie di chi le indossa. Sono contenuti all’interno di una custodia di ricarica dal design unico, mentre gli auricolari si ispirano alle silhouette classiche dei prodotti beauty. Dal formato compatto per scivolare in tasca. In questo modo la società punta a introdurre sul mercato tecnologia che può essere facilmente trasportata, senza neppure sentirne la presenza e senza ingombrare.

Lo scorso 20 settembre gli ospiti presenti alla sfilata del designer Chet Lo alla London Fashion Week hanno visto per la prima volta il design degli Ear (stick); anche il Phone (1) di Nothing era presente alla sfilata all’interno di borse personalizzate in edizione limitata, realizzate con tessuto semi-trasparente che esalta il design trasparente dello smartphone e la scocca illuminata dall’interfaccia Glyph. Le borse saranno disponibili per l’acquisto all’inizio dell’anno prossimo. Le specifiche del prodotto e i prezzi verranno comunicati in seguito.

Il Phone (1), ricordiamo, si acquista direttamente su Amazon a questo indirizzo.