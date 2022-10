Swift Playgrounds 4.2 offre lezioni sul Machine Learning

Oltre ad avere rilasciato gli aggiornamenti a iOS 16.1, iPadOS 16.1 e rilasciato macOS 13 Ventura, Apple ha anche rilasciato Swift Playgrounds 4.2, ultima versione dell’app che consente di imparare a programmare, perfetta per studenti e principianti che iniziano a scrivere codice con Swift, il linguaggio di programmazione creato da Apple che permette di sviluppare app di alto livello.

Swift Playgrounds 4.2 include miglioramenti all’editor del codice e nuove lezioni integrate. Nelle note di rilascio, Apple spiega che la barra degli strumenti personalizzabile offre un accesso rapido agli elementi preferiti e che i pannelli dell’anteprima app rendono più semplice la visualizzazione di più anteprime.

Le lezioni integrate offrono la possibilità di scoprire in che modo un’app app può riconoscere le immagini in “Introduzione all’apprendimento automatica” e come disporre gli elementi dell’interfaccia di un’app in “Applicare un layout alle viste”.

Swift Playgrounds apre – tra le altre cose – il mondo della programmazione di robot, droni e strumenti musicali. Apple ha collaborato con importanti produttori di dispositivi per rendere facile la connessione con robot con Bluetooth all’interno dell’app Swift Playgrounds, permettendo di programmare e controllare famosi dispositivi, fra cui LEGO MINDSTORMS EV3, Sphero SPRK+, droni Parrot e altri ancora.

Swift Playgrounds 4.1 per Mac richiede richiede macOS 13 o versioni successive, “pesa” 459,7 MB e si scarica dal Mac App Store. Swift Playgrounds per iPad richiede iPadOS 16 o versioni successive, “pesa” 789 MB e si scarica dall’App Store.